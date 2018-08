Què hi ha abans, durant i després de la bastida?

? Les restauradores que estan reparant el retaule de la capella de la Mare de Déu del Claustre de la Catedral de Solsona van iniciar un procés de documentació de l'obra d'art abans de la col·locació de la bastida. «També vam fer una visita per fer proves amb diversos materials, per decidir quins faríem servir per netejar el retaule», explica la restauradora Gemma Rodríguez.

A més, tant Rodríguez com Cesca Tort coincideixen a recalcar la importància d'una «bastida ben afalcada» per poder treballar amb precisió. Així mateix, les vuit hores diàries treballant dalt de l'estructura d'una manera tan precisa demanen d'un esforç físic. «Carrega força treballar aquí dalt, pujar i baixar els estris el primer i l'últim dia... Hem de ser conscients de la nostra posició en cada moment».