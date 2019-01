Solsona recorda que la biblioteca acull un punt de la Universitat Oberta

El darrer any tan sols una desena d'alumnes de la Universitat Oberta de Catalunya han fet ús dels serveis més directes del punt UOC del Solsonès, ubicat a la Biblioteca Carles Morató de Solsona des del gener del 2017. Per això, tant l'Ajuntament com el Consell Comarcal, institucions col·laboradores, recorden a la ciutadania l'existència d'aquest servei, que té per finalitat incrementar les possibilitats formatives del conjunt de la població de la comarca.

Des del taulell de la tercera planta de la Biblioteca Carles Morató es proporciona informació general sobre l'oferta formativa de la UOC i altres serveis. Així, s'hi donen dates de matriculacions, titulacions oficials i pròpies, horaris i dades de contacte. Igualment, els estudiants poden retornar a les mateixes instal·lacions els llibres agafats en préstec de la biblioteca de la UOC, a banda de disposar de totes les sales, material i punts d'informàtica i accés a Internet.

Per contra, hi ha gestions per a les quals l'alumnat ha d'adreçar-se a la seu més propera, que és la de Manresa o bé consultar la secretaria del campus virtual.