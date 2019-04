El Solsonès inicia un projecte per a la conservació dels boscos de la zona

Territori de Masies i el Grup Natura del Solsonès han iniciat el projecte Bassadòria, destinat a generar espais de reflexió i oferir activitats de manteniment i bones pràctiques als boscos de la comarca. La iniciativa pretén fer una identificació col·lectiva d'elements emblemàtics per als serveis ambientals i crear espais d'interès natural, a la vegada que s'incentiva la població a participar en ciència ciutadana i a fer custòdia participada.

El projecte, a més de la zona del Solsonès, també vol agafar com a marc d'actuació els boscos de la Catalunya Central: el Solsonès, el Bages nord-occidental, el nord-est de la Segarra i el nord del Berguedà. Es dirigeix a un públic familiar, al teixit associatiu i veïnal, i als usuaris de projectes d'educació no formal.

Territori de Masies treballa per promoure el coneixement, el respecte, la conservació i promoció del patrimoni, i el Grup de Natura del Solsonès, que és una secció del Centre d'Estudis Lacetans (CEL), té com a objectius principals estudiar, protegir i difondre els valors naturals de la comarca. Per aquest motiu, per tal de saber què sap la gent del territori sobre els serveis ambientals dels boscos, Bassadòria ha engegat la campanya «I tu què en saps?», base del que serà una diagnosi participada sobre el grau de coneixement i de percepcions dels usuaris dels boscos i espais agroforestals del Solsonès.

A través de fotografies que tinguin a veure amb l'oferta o no d'algun servei ambiental, s'anima el públic a dir què en saben dels serveis ambientals i com els valoren. Aquestes fotografies es poden trobar en diversos indrets en forma de postals o a partir de la pàgina web de Territori de Masies, des d'on tothom pot participar.

En el marc del projecte també es preveu l'elaboració de material audiovisual que, juntament amb una guia d'interpretació dels serveis ambientals dels boscos i espais agraris del Solsonès i rodalies, plantejada com una guia de camp desplegable, complementaran aquesta campanya.



Diàleg entre ciutadania i experts El projecte també contempla la possibilitat de dur a terme visites que es desenvoluparien en els diferents indrets i boscos del territori i que suposaran un diàleg constant entre els visitants i els experts i naturalistes que les conduiran. En elles, s'identificaran de manera col·lectiva elements naturals que passaran a formar part d'un servidor web que recollirà aquesta informació. D'aquesta manera, mitjançant la participació ciutadana es pretén crear espais de reflexió i reconeixement dels serveis ambientals.

Una de les activitats que Bassadòria du a terme és per l'entorn del santuari del Miracle. A part, també hi ha altres rutes i visites guiades programades per Sant Climenç, Cambrils, Solsona i Sant Llorenç de Morunys.

De manera transversal a aquestes sortides i en totes les accions del projecte, els promotors de Bassadòria volen vincular el manteniment i la millora dels boscos i espais agroforestals amb les bones pràctiques i la participació veïnal i del visitant. Això s'aconsegueix «mitjançant la informació i la sensibilització entorn la custodia del territori, un conjunt d'estratègies i instruments que impliquen tant els propietaris com els usuaris del territori en la conservació i el bon ús dels valors i els recursos naturals, culturals i paisatgístics».