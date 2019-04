Solsona instal·la una tirolina al parc infantil del casal cívic

L'Ajuntament de Solsona ha instal·lat la primera tirolina de la ciutat, al parc infantil de davant del Casal Cívic Xavier Jounou.

Es tracta d'una tirolina individual de 20 metres de llargada amb una estructura de fusta de pi que queda estèticament integrada en l'entorn. Els infants que en facin ús saltaran asseguts en una base des d'una altura de poc menys d'un metre i mig per lliscar mitjançant un cable.

Tot i que es pot fer servir a partir dels 3 anys, està pensada especialment per a infants més grans.

Aquesta era una de les propostes treballades durant aquest curs pel Consell d'Infants de Solsona, on hi ha representat l'alumnat de 3r a 6è de primària del municipi i que durant aquest curs ha proposat ampliar els parcs infantils de Solsona amb elements de joc que siguin aptes per a les seves edats.

L'empresa que ha creat i instal·lat la tirolina ha estat Parcs i Jardins de Catalunya, amb un cost total de 7.820 euros.