Solsona acull la Fira del Caçador amb crisi d'expositors

Al llarg d'aquest matí es durà a terme la setzena edició de la Fira del Caçador, amb perill que pugui desaparèixer a causa de la manca d'estands i d'afluència de públic. A diferència d'altres anys, que s'organitzava durant tot el cap de setmana, enguany els actes centrals seran diumenge.

La Societat de Caçadors de Solsona presentarà una nova edició, marcada per les dificultats de trobar expositors que hi vulguin anar. La jornada, que vol ser una mostra de material de caça, també és una fira de productes d'artesania i d'activitats destinades als infants.

Anna Esplugues, secretària de l'entitat, explica que, un cop finalitzada una edició, ja es prepara la següent. Per aquest motiu, «considerant que hi ha molta feina al darrere perquè tot funcioni cor-rectament, és una llàstima que cada any tinguem menys participació per part dels usuaris».

De fet, al cartell promocional d'enguany, l'entitat diu que vol salvar la fira. Esplugues assegura que cada vegada hi ha més dificultats per trobar expositors que vulguin participar a la fira.

De totes maneres, avui hi podran trobar 23 estands. A partir de les 9 del matí es podrà veure una exposició de gossos de caça i també hi haurà la final territorial de Lleida d'ocells fringíl·lids.

També hi haurà un esmorzar gratuït per a tots els expositors.

La Fira de Caçadors té la col·laboració de l'Ajuntament de Solsona i deixa habilitat l'espai del Camp del Serra, com també cedeix material perquè es pugui dur a terme.