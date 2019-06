El Consell Comarcal ratifica el canvi de timó al Centre Sanitari del Solsonès

La junta del Centre Sanitari del Solsonès va ratificar ahir, en una sessió ordinària, l'amortització de la plaça del cap d'administració, per la «situació d'emergència que a hores d'ara viu el centre pel que fa al dèficit econòmic que genera», explica la direcció del centre.

En la sessió es van explicar els motius pels quals es va decidir prescindir del cap d'administració, que des del 2018 tenia una excedència i va suposar la distribució de les seves tasques entre l'equip directiu i el personal administratiu del centre.

Aquestes tasques, però, segons explica Sara Alarcón, presidenta del Consell Comarcal en funcions i màxima responsable del centre, no han suposat un augment de treball al personal administratiu, ni tampoc ha recaigut una tasca extra a les persones pertanyents a un òrgan polític, com és el cas de la presidenta del Consell. De fet, la direcció actual assegura que l'amortització del càrrec es va portar a terme, en part, perquè aquest lloc de treball no té assignada cap tasca clara dins de la institució.

Així, a la nova presidència del Consell Comarcal, que encara està per decidir, ja que, depenent de la constitució dels ajuntaments del proper 15 de juny hi podria haver alguna modificació, «no suposaria a la nova direcció del centre una càrrega extra de feina i es continuarien realitzant les mateixes funcions», explica Alarcón.

També durant la sessió es va ratificar el nomenament del nou director mèdic, Juan José Campus, que aquest mes de juny ja ha assumit les seves funcions, i també «les de coordinació de la base SEM fins que no hi hagi una resolució del nou model de gestió i finançament del centre i/o la convocatòria de la corresponent plaça», va informar la direcció a la junta. El nomenament va acordar per substituir la fins ara directora, Begoña López, que va demanar una exedència.