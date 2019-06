Últim dia per apuntar-se al casal d'estiu de la vall de Lord, que comença demà

Avui és l'últim dia per fer la inscripció al casal d'estiu de la Vall de Lord que organitza l'Oficina de Turisme de la Vall de Lord, juntament amb l'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys. El casal s'iniciarà demà, 1 de juliol, i s'allargarà fins el dia 30 d'agost.

Les persones interessades s'han pogut inscriure durant els caps de setmana de la revetlla de Sant Joan, 22 i 23 de juny, tot i que s'han allargat fins avui el migdia.

El casal, que estarà guiat per l'empresa Obrint Via, tindrà diferents grups, segons les edats i les capacitats de cada nen i nena participants.

Aquest projecte de casal de lleure va adreçat a nens i nenes d'edats entre els 3 i els 14 anys (de P3 a 2n d'ESO) i combinarà activitats de lleure (60% de la programació) amb activitats esportives i d'aventura (40% de la programació).

Els preus del casal varien en funció de cada alumne les setmanes que hi vulgui participar, tot i que hi ha descomptes addicionals per a totes aquelles persones que estiguin empadronades al municipi, com també tot aquells qui s'hi apuntin «amb un germà», han explicat els organitzadors.