El Solsonès rep més aigua per no patir sequera a l'estiu

arxiu particular

Dipòsit d'aigua de Pinós arxiu particular

Daniel Rovira, vicepresident de la MAAS i alcalde Lladurs, «feia 10 anys que demanàvem que hi hagués una artèria del sistema de canonada d'aigua de la Llosa del Cavall, i que arriba a Igualada, per tal que en cas d'urgència poguéssim continuar tenint aigua. En els dar-rers 3 anys les queixes van anar augmentant i, finalment, en aquests darrers dies, en què ens trobàvem amb una situació d'emergència, hem aconseguit que per fi s'obri aquesta artèria».

Abans no s'ha pogut iniciar el subministrament han fet falta diverses mesures i reformes de sanitat. L'obra l'ha fet el ministeri de Foment, a través de l'empresa Acuamed, empresa madrilenya que s'encarrega de la gestió de projectes i l'explotació de les obres, i posteriorment l'empresa pública ATL, que ha fet diverses millores i reparacions per resoldre algunes deficiències que presentava el circuit, l'ha posat en servei. Fonts de l'ACA van acceptar ahir que la mesura s'havia pres davant l'emergència perquè el dipòsit de la MAAS estava sense aigua.

A hores d'ara aquest nou subministrament ja està en funcionament, fet que des de la MAAS valoren molt positivament i que volen agrair la feina feta per tots els membres de la mancomunitat, «Creiem que aquest nou servei és una garantia perquè, en cas que tornem a arribar en alguna extrema, podrem tenir aigua igualment. Actualment tenim uns 1.300 comptadors d'aigua i uns 800 quilòmetres de xarxa d'aigua, fet que podria resultar un greu problema si ens quedéssim sense el subministrament» ha explicat Rovira.

La MAAS és una entitat local que té per delegació i encàrrec la realització de totes les gestions, projectes i obres necessàries per l'abastament d'aigua, l'administració i prestació del servei en tota la seva amplitud. Aquesta es va iniciar l'any 1981 i la comprenen els municipis de Solsona, Olius, Riner, Llobera, Clariana de Cardener, Pinós, Castellar de la Ribera, Pinell, Lladurs i Pinós. La resta de municipis tenen el seu propi sistema d'aigua.