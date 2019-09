Bargalló trasllada als alcaldes de la Vall de Lord la possibilitat de fusionar l'escola i l'institut de Sant Llorenç

El conseller d'Educació Josep Bargalló ha fet una visita a l'escola i a l'institut de Sant Llorenç de Morunys per discutir el futur dels centres educatius de la Vall de Lord que els alcaldes de la zona voldrien convertir en institut-escola. Bargalló ha visitat l'escola Vall de Lord i l'Institut de Sant Llorenç acompanyat de la delegada del Govern a la Catalunya Central, Alba Camps, la directora dels Serveis Territorials d'Educació, Dolors Collell i l'alcalde de Sant Llorenç de Morunys, Francesc Riu.

Després de visitar alguns dels espais de l'escola i de l'institut, que comparteixen pati i menjador, com algunes aules o la granja, s'ha reunit amb altres alcaldes de la Vall de Lord per parlar del futur d'aquests centres. «És cert que d'entrada té molts dels condicionants per poder ser un institut escola, però falta el projecte educatiu que encara no han lliurat», ha explicat Bargalló que ha afegit que «si hi ha un projecte educatiu sòlid, si hi ha uns informes territorials que ho avalin i un compromís dels ajuntaments de l'entorn de participar-hi, és un pas fàcil».

Sobre el canvi d'horari a l'institut que demanen alguns centres escolars, Bargalló ha criticat l'actual horari compacte en determinades zones de Catalunya. «No sé en quin discurs de salut o de neurociència, algú pot defensar que joves de 14 o 15 anys marxin a les 7 del matí de casa, tornin a quarts de 5 de l'escola i encara no hagin dinat, com passa a la Vall de Lord», explicava Bargalló. Sobre com solucionar aquest problema, el conseller ha dit que «hem de posar a la taula casos que no funcionen, com el d'aquí» per començar a treballar en aconseguir un horari més saludable pels nens.

Bargalló ha anomenat els criteris a seguir des del Govern per aconseguir canviar la problemàtica dels horaris a Catalunya. «Parlar de reforma horària, parlar d'horaris escolars saludables i parlar d'aplicació dels criteris de neurociència en l'organització del temps educatiu», ha definit Bargalló.

Després de visitar Sant Llorenç de Morunys, la comitiva ha viatjat fins a Cardona per visitar dos centres de primària, l'Escola Mare de Déu del Patrocini i l'Escola Joan de Palà-ZER El Cardener on, juntament amb l'alcalde del municipi, Ferran Estruch, s'ha parlat sobre el futur de les obres a l'accés de la primera escola, i s'ha comprovat el projecte educatiu de la segona, una escola rural amb només 45 alumnes matriculats.