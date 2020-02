Solsona acollirà una jornada educativa dirigida als docents per combatre el canvi climàtic

El proper 14 de març el Teatre Comarcal de Solsona acollirà la 1a Jornada educativa sobre emergència climàtica del Solsonès que té per objectiu facilitar eines al professorat per treballar l'emergència climàtica a les aules, sensibilitzar la població sobre la necessitat urgent d'una transformació global, aportar a la ciutadania coneixement científic sobre aquest tema de forma divulgativa i aportar solucions tant a nivell individual com col·lectiu.

El programa començarà a les nou del matí amb la recollida de les acreditacions i la benvinguda de l'alcalde, David Rodríguez, i s'allargarà fins a les dues del migdia. Tindrà la participació de Francesc Sardà, doctor en Biologia i científic del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), Maria Garcia, membre d'Ecologistes en Acció, i Eduard Plana, responsable del grup de Política Forestal i Governança del Risc del CTFC, entre d'altres. L'Esplai Riallera oferirà servei de canguratge gratuït per a qui ho necessiti.

La Jornada educativa sobre emergència climàtica és una iniciativa del Solsonès pel Futur, Fridays for Future del Solsonès, el Consell Comarcal i el Servei Educatiu del Solsonès amb la col·laboració de l'Ajuntament de Solsona, el Programa d'Escoles Verdes, el Grup de Natura del Solsonès, l'Esplai Riallera i La Fura.