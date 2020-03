«L'essència del Carnaval no és a la sala polivalent, sinó que es troba en els carrers de Solsona»

El Carnaval de Solsona va finalitzar dimecres la seva 50a edició amb una gran assistència als seus actes

Solsona encara està recuperant-se de la celebració del seu Carnaval, la festa referència de la ciutat. Enguany s'ha celebrat la 50a edició d'aquesta festa, que un grup de joves solsonins van recuperar en plena dictadura franquista. El president de l'Associació de Festes del Carnaval, Joan Solé, en fa una bona valoració sobretot per la bona participació.



Un cop acabat el Carnaval, quina valoració en feu des de la junta de l'Associació de Festes del Carnaval de Solsona?

Encara ens hem de trobar per fer-ne una valoració exhaustiva, però a trets generals és molt positiva perquè la participació ha estat superior als altres anys, els actes nous van funcionar i el temps també ens va acompanyar.

A més de la disbauxa de cada any, l'edició d'enguany també va tenir moments molt emotius.

Sí, dins els actes del programa de Carnaval vam voler donar cabuda a persones que antigament hi havien estat presents, com per exemple el primer sermonaire, Ramon Gualdo, que va fer el sermó d'aquest any amb la resta de sermonaires que han participat durant els 50 Carnavals. També vam acomiadar la miss amb la primera miss forastera que hi va haver i dissabte també es va fer menció al primer mata-ruc, el Salvador Alsius, que va rebre un guardó per aquest fet.

Quina importància té Jaume Porredon Campa en el Carnaval de Solsona?

Aquest any ha estat el Carnestoltes, però com a persona sempre ha tingut molta importància dins el Carnaval perquè va ser un dels fundadors de la festa i va estar més de 40 anys a l'orquestra Patifanjàs, des que es va fundar fins a 40 anys després. A més, sempre ha estat una persona molt carnavalera i ha procurat mantenir sempre l'arxiu del Carnaval en ordre.

Aquest any també hi ha hagut moltes novetats pel que fa a la programació. Esteu contents de com han anat?

Sí, per exemple, el premi al ruc de l'any era un acte nou que es va introduir el diumenge per canviar el format dels diumenges d'altres anys i era una mica de prova, però creiem que va anar força bé, tot i que potser se li ha de donar un tomb de cara als propers anys. També es va recuperar un ball de les contradanses del Carnaval de la República, que es va dur a terme dissabte a la plaça del Camp amb totes les contradanses: les boges, les sèries i l'Indiot. Esperem que en els propers anys es mantingui.

Per què vau decidir acomiadar la Miss Forastera?

Ja feia anys que ens plantejàvem si canviar o treure aquest acte del programa perquè creiem que ja està passat de moda veure un home disfressat de dona, i vam decidir que aquest any era el millor moment per fer-ho.

Fins a quin punt són importants els concerts dins del Carnaval pel que fa al funcionament de la festa?

El Carnaval funciona econòmicament a través de les nits, però tenim clar que l'essència del Carnaval no és a la polivalent sinó en els carrers de la ciutat. Els valorem sobretot per ser una manera d'obtenir ingressos.

Quina assistència van tenir?

Dels tres dies més forts del Carnaval, divendres i dissabte es van vendre totes les entrades (1.800). Dijous se'n van vendre unes 1.400.

Algunes persones critiquen que es permeti la venda de 10 entrades a una sola persona, fet que pot comportar revenda. Canviareu el mètode de cara a properes edicions?

Nosaltres mirarem com hem de gestionar les entrades dels concerts però hem de dir que no és una manera de funcionar fora del normal, això passa a tot arreu. És una cosa que potser no podem solucionar.

Ja esteu preparant el Carnaval del 2021?

Ara hem d'acabar de tancar aquest Carnaval i fer-ne una valoració per començar a preparar el següent. L'única novetat que podem dir ara mateix és que s'estrenarà el documental que s'ha rodat durant aquesta edició del Carnaval, però encara no sabem quan serà.