L'Ajuntament de Solsona destina 250.000 euros als efectes de la crisi

L'Ajuntament de Solsona va fer ahir a les set de la tarda el primer ple telemàtic de la seva història, en què es va aprovar, a través de diverses mesures, que el consistori destini 250.000 euros a una sèrie d'ajuts amb l'objectiu de pal·liar els efectes en la població solsonina de la crisi sanitària de la Covid-19.

Després d'un primer intent marcat pels problemes de connectivitat que van fer impossible dur a terme el ple, al segon intent es va poder desenvolupar, amb tota la normalitat que permet el confinament, el ple de l'Ajuntament de Solsona.

Els punts aprovats que van prendre més importància van ser els que tenien a veure amb les mesures destinades a pal·liar els efectes de la crisi sanitària. En total es destinaran 250.000 euros de l'Ajuntament a mesures consensuades entre tots els partits polítics que formen el ple municipal.

Dels 250.000 euros, 100.000 aniran destinats a la creació d'un Fons Públic Local com a línia de finançament a interès zero per a cobrir necessitats de liquiditat immediates. 150.000 euros es destinaran a la creació d'un fons per a la reactivació econòmica i social creat per totes les institucions i la ciutadania on se sol·licitaran col·laboracions econòmiques a la ciutadania que disposi de recursos i a les grans empreses i pimes, institucions i entitats. Els criteris de l'aplicació del fons es decidiran en dues comissions separades per a l'àmbit econòmic i social.

D'aquests diners, 100.000 euros es convertiran en ajuts de com a màxim 500 euros per entitat que es destinarà al teixit comercial de la ciutat així com la concessió de microcrèdits a interès zero per a pimes, autònoms i persones afectades per un ERTO.

Malgrat que les formacions polítiques van arribar a un acord sobre les bases per superar la crisi sanitària, també van mostrar les seves disconformitats, sobretot respecte a la quantitat de diners que s'utilitzarà per dur a terme aquestes iniciatives. Marc Barbens, portaveu del grup Junts per Solsona, va assenyalar que, tenint en compte que el consistori disposa d'un romanent de tresoreria de 3 milions d'euros, troben a faltar que s'hagin destinat més diners a iniciatives com el Fons d'Emergència Local o als ajuts al teixit comercial.

Per la seva banda, el grup d'Alternativa per Solsona-CUP va posar el focus, malgrat que també van votar a favor de l'acord de mesures, en la necessitat de posar els fonaments polítics que permetin canvis estructurals, més enllà de preveure ajuts immediats. A més, la seva portaveu, Pilar Viladrich, va recordar que algunes de les mesures que la seva formació havia proposat van acabar quedant fora del full de ruta.

Tots els grups municipals també van aprofitar per aprovar una moció en què es demanava que els ajuntaments que presentin una situació de superàvit o equilibri pressupostari puguin disposar de tots els seus romanents sense condicions.

El ple va ser seguit per una trentena de persones, fet que van aprofitar els regidors per dirigir-se moltes vegades a la ciutadania de manera directa. Un exemple d'això va ser l'agraïment que van mostrar totes les formacions a l'esforç que està fent la població de Solsona per sortir d'aquesta difícil situació.