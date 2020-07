Experts i representants del Solsonès aposten per definir un model energètic a la comarca

Ahir a la tarda es va dur a terme una xerrada informativa sobre les energies renovables i la seva afectació al territori després que un projecte contempli la instal·lació d'11 aerogeneradors a la serra de Pinós.

Els ponents van ser el membre del Grup de Natura del Solsonès, Lluís Brotons; la portaveu de la Plataforma d'Afectades per la Concentració d'Aerogeneradors, Astrid Van Ginkel; el membre del col·lectiu per un model energètic i social sostenible (CEMES), Jordi Parés; i el membre de Territori de Masies, Marcel·lí Corominas.

Més enllà del posicionament contrari de bona part dels ponents, Corominas i Brotons, els dos relacionats directament amb el Solsonès, van estar d'acord que cal decidir en l'àmbit comarcal quin model energètic vol aplicar el Solsonès i treballar a partir d'aquest sent-ne protagonistes. En aquest sentit també van voler donar valor a la «marca Solsonès», és a dir, la defensa del paisatge natural de la comarca i tot el que es relaciona amb aquest.

L'alcalde de Pinós, Xavier Vilalta, també hi va intervenir per llançar un missatge de tranquil·litat als veïns que van acudir a la xerrada, i va recordar que l'estratègia del consistori és convocar un referèndum si finalment el projecte tira endavant. A més, va recordar que, segons la mateixa empresa, hi ha el 70% de probabilitat que el projecte no tiri endavant. Tot i això, Van Ginkel i Parés van avisar el batlle que anés en compte ja que, si finalment l'empresa decideix instal·lar els aerogeneradors, potser serà massa tard.