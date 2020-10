Una avaria deixa sense internet desenes de clients de Solsona

Una gran part dels veïns i veïnes de Solsona van estar, com a mínim fins ahir a les 9 del vespre, sense servei d'internet a causa d'una avaria de Telefónica. La companyia va assegurar que des del moment de la localització de l'avaria havia estat treballant per solucionar-la i que esperaven restablir el servei a última hora de la tarda d'ahir. quan faltaven pocs minuts per les 9 de la nit l'avaria encara no estava solucionada.

Segons va informar l'Ajuntament i va confirmar aquest diari, Telefónica va localitzar l'origen de l'avaria ahir al matí, que havia estat provocada per un problema en el hardware de la central situada a Mollerussa, que dota de servei la capital del Solsonès. Un cop localitzat el problema, la compa-nyia va demanar la peça de recanvi necessària per solucionar-lo per tal que, un cop arribada la peça, els tècnics poguessin dur a terme la substitució que ha de fer possible el restabliment del servei a Solsona. Fonts de la companyia van assegurar que es tractava d'una afectació massiva que havia deixat sense servei d'internet desenes de clients de la ciutat.

Un d'aquests clients va ser l'Ajuntament de Solsona, que tal com va informar ahir al matí a través de les seves xarxes socials, la manca de servei d'internet també havia afectat la seva línia telefònica, de manera que no era possible trucar ni fer tràmits a través d'internet relacionats amb els serveis de l'Ajuntament. El mateix va passar amb el Consell Comarcal.

El Centre Sanitari del Solsonès també va tenir el mateix problema. Com que el seu servei de telefonia es fa a través d'internet, l'ens de salut no va poder atendre les trucades que feien els clients. Tot i això, fonts del Centre Sanitari van explicar que les cites que ja estaven concertades es van dur a terme sense problemes i que els tràmits que no es van poder fer a distància es van fer de manera presencial.

Altres equipaments com la Biblioteca Carles Morató i la ràdio municipal, Solsona FM, també van veure el seu funcionament ordinari afectat.