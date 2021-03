L'Ajuntament de Guixers farà arribar el servei wifi a la zona de la Creu del Codó

L'Ajuntament de Guixers ha posat a concurs un projecte per donar servei wifi a l'àrea recreativa de la Creu del Codó. El projecte, que té un pressupost de poc més de 53.000 euros amb IVA inclòs, consisteix en la instal·lació d'una nova línia aèria i soterrada de baixa tensió que donarà llum al punt de connectivitat wifi.

La Creu del Codó és una zona recreativa i un lloc important de pas, tant per a la gent que puja a esquiar com per als que van a fer una barbacoa i a passar el dia a l'aire lliure. Davant la concurrència de l'espai, amb més de 200 persones al dia durant els mesos d'estiu i els caps de setmana, el consistori considera necessari actualitzar-lo i adaptar-lo a les noves necessitats de la població.

Les obres consistiran en la construcció d'una línia elèctrica aèria des de la línia de Coll de Jou fins a 625 metres, i a partir d'allà, els 375 metres restants, serà soterrada per tal d'evitar al màxim malmetre l'entorn.