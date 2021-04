Comencen les obres de millora de l'estacionament a la façana sud del tanatori de Solsona

Aquest dimecres començaran els treballs d'adequació i ampliació de l'estacionament públic a la façana sud del futur tanatori de Solsona, una de les millores en el procés d'adjudicació de l'obra. Aquests treballs requereixen tallar l'accés al vial de baixada des de l'avinguda de la Mare de Déu del Claustre fins a mitjan maig.

L'actuació de millora de l'estacionament suposa crear 16 places noves en un espai actualment desaprofitat per la presència d'un talús a la part sud de l'immoble. L'obra consistirà a rebaixar el talús, aixecar una nova escullera de pedra i pavimentar l'espai amb formigó. Cal tenir en compte, però, que s'eliminaran set places d'aparcament de les actuals. De l'aparcament annex a l'edifici, caldrà reservar un espai per a l'accés exclusiu dels vehicles funeraris.

Com a alternativa per a la mobilitat, durant les properes quatre setmanes, els vehicles podran entrar a l'aparcament de l'Hort del Bisbe per l'avinguda dels Països Catalans i sortir pel mateix punt amb un itinerari circular al voltant del parc.



Millores per als jugadors de bitlles

Paral·lelament, les obres del tanatori també han obligat a desplaçar la pista del Club de Bitlles Solsona, que la brigada municipal està condicionant més a prop del parc i en millors condicions, seguint les indicacions de l'entitat i la normativa de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling. A diferència de la instal·lació anterior, la nova disposa de quatre pistes clarament delimitats amb vorades integrades i ocupa un espai total de 9 metres d'amplada per 12 de llargada. També s'han condicionat un lavabo unisex d'ús exclusiu per als jugadors i un magatzem.