El Consell Comarcal del Solsonès i el Centre Sanitari, gestionat per l’ens polític comarcal, desmenteixen «de manera categòrica» els rumors apareguts els darrers dies que afirmen que la seu del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) abandonaria Solsona i es traslladaria a Súria i que el Centre Sanitari del Solsonès deixaria d’oferir assistència mèdica a les nits.

En un comunicat, el Consell Comarcal recorda que «el Centre Sanitari té uns contractes i convenis vigents tant amb el SEM com amb el Catsalut i no hi ha cap intenció ni interès per part de ningú de deixar de disposar d’aquests serveis a la comarca».

Cal recordar que un grup de treball format per persones del Servei Català de la Salut i el Consell Comarcal ja ha iniciat les reunions que han de servir per definir el futur model del Centre Sanitari del Solsonès amb l’objectiu de soluciona els problemes de finançament de l’ens de salut i garantir la màxima qualitat assistencial als ciutadans de la comarca.