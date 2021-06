Judit Gisbert, l'actual tercera tinent d'alcalde i regidora de Salut, Cultura i Educació, serà la propera alcaldessa de Solsona un cop acabi la festa major d'aquest setembre. Gisbert substituirà David Rodríguez, que assumirà un nou càrrec al govern de Pere Aragonès, el de secretari d'Administracions Locals i Relacions amb l'Aran.

La solsonina, que va entrar al consistori després de les últimes eleccions, ha assegurat que mai s'havia imaginat trobar-se en aquesta situació, però encara el repte amb "ganes i il·lusió" i assegura sentir-se capaç.

Un cop Rodríguez abandoni l'Ajuntament, l'exregidora Isabel Roca tornarà a formar part del govern. Per altra banda, Ramon Montaner passarà a ser la mà dreta de Gisbert i Joan Parcerisa assumirà l'àrea d'Afers Socials mentre que Rodríguez, que ja ha renunciat a la seva retribució, assumirà governació mentre estigui al consistori.

El relleu es produeix gairebé 12 anys després de l'arribada de David Rodríguez al capdavant del consistori solsoní. Rodríguez va anunciar el dimarts passat que deixaria l'alcaldia de Solsona perquè malgrat que les tasques es puguin compaginar, "funcionalment és complex". El relleu a l'alcaldia de Solsona arriba en un moment en què el consistori ha engegat alguns dels projectes més ambiciosos dels últims anys com la posada en marxa de la recollida de residus porta a porta, la construcció del nou tanatori, el projecte de l’Illa Cultural i les accions de promoció del lloguer d’habitatges, entre d’altres.

Rodríguez posa punt i final a 14 anys al consistori

L'alcalde solsoní deixarà l'Ajuntament després de 14 anys d'experiència municipal. Va entrar al consistori l'any 2007 dins del govern de Xavier Jounou com a regidor, en la que va ser la primera alcaldia d'ERC a Solsona. L'any 2010 va convertir-se en batlle després de la mort del seu amic i llavors alcalde, Xavier Jounou. Des de llavors s'ha mantingut en el càrrec aconseguint la majoria absoluta en totes les eleccions municipals celebrades durant aquest període, confirmant el canvi de dinàmica que va iniciar Jounou. El 2017, però, Rodríguez va anunciar la seva voluntat de no presentar-se a la reelecció en les eleccions del 2019 i de deixar la política activa. Tot i això, la manca d'un substitut clar va fer-lo rectificar i finalment va tornar a presentar-se. A més de ser alcalde de Solsona, Rodríguez va ser diputat al Parlament de Catalunya entre el 2015 i el 2018 i va ocupar una de les vicepresidències de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), sent ele portaveu dels ajuntaments amb alcaldia republicana.