La Caminada Popular de Solsona d’enguany tindrà avituallaments

El Centre Excursionista del Solsonès ja ha anunciat la data en què tindrà lloc la caminada popular de Solsona d’aquest any, el pròxim diumenge dia 19 de maig. Segons ha destacat l’entitat, en aquesta edició hi haurà diferents avituallaments per abastir a tots els participants que hi assisteixin. Per un costat, hi haurà un recorregut llarg de 18 quilòmetres i escaig i un altre de gairebé 14 quilòmetres, ambdós comptaran amb camins i corriols amples i planers, adaptats pel devenir de la cita. Durant les pròximes setmanes es donaran més detalls de la ruta anual solsonina.

Ruta dels 50 anys

L’anunciació de l’esdeveniment ha estat publicada una setmana després d’una altra caminada de 50 quilòmetres, que va organitzar el centre excursionista com a celebració del seu 50 aniversari i que va tenir lloc el passat dissabte 20 d’abril. El punt de sortida estava situat a la plaça Major de Solsona, passant per les 7 Alzines, el Molí del Pont i, finalment es tornava al mateix punt on començava. Un total de 73 participants van apuntar-se a la seva commemoració, més de la meitat dels quals van arribar a acabar les tres etapes del recorregut, concretament, 54 persones.

Una altra de les iniciatives impulsades per celebrar el 50 aniversari va ser formar una llista de 50 cims dels Països Catalans amb la intenció que entre tots els socis s’arribin a fer tots ells. De moment, ja se n’han assolit nou.