Els positius detectats arran dels viatges de final de curs segueixen en augment. Salut va informar ahir que a la Catalunya Central s’hi han detectat 54 contagis arribats de Mallorca, 10 més que en el dia anterior mentre que es mantenen els 17 joves solsonins que es van contagiar en un viatge de final de curs a una casa rural de Banyoles. Així, en total són 71 els alumnes de la Catalunya Central que han agafat el virus durant els viatges de final de curs que van dur a terme entre l’11 i el 20 de juny.

A nivell català, Salut va confirmar ahir que ja són 242 els estudiants catalans contagiats arran dels viatges de final de curs. En el cas del brot de Mallorca, la xifra de casos s’ha doblat passant dels 64 de diumenge als 132 confirmats ahir. Pel que fa a Menorca s’ha evolucionat de 57 a 76 contagis, i a Tenerife, de 27 a 34. Pel que fa al viatge de Mallorca, entre els que hi ha 54 positius de la Catalunya Central, actualment hi ha 560 contactes estrets, dels quals 204 són a Barcelona ciutat, 310 a les comarques centrals, i 46 a altres territoris. El nombre de contactes estrets s’ha reduït respecte al del dia anterior perquè alguns d’ells han donat positiu.

La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, va posar en valor en la roda de premsa d’ahir la tasca de seguiment que estan fent les autoritats sanitàries. En aquest sentit, durant aquest cap de setmana s’han fet unes 4.800 trucades, 2.800 més que el cap de setmana anterior. També s’han programat 2.145 proves, 1.100 més que la setmana passada.

Pel que fa al Solsonès, Cabezas va assegurar que no hi ha cap hospitalitzat i que tots els casos són assimptomàtics o bé tenen símptomes lleus.

El Centre Sanitari del Solsonès va informar ahir que el nombre de positius a la comarca s’ha multiplicat per 20 respecte a la setmana anterior degut als dos brots detectats entre joves solsonins, els que es van contagiar a la casa rural de Banyoles i els que van viatjar a Mallorca amb un grup format per joves de diversos centres. En aquest sentit asseguren que el 90% dels contagiats tenen entre 16 i 20 anys. La direcció mèdica del Centre Sanitari va fer una crida a la precaució i a mantenir les mesures de seguretat en tant que «malgrat l’aixecament de moltes restriccions, la pandèmia segueix activa i amb força, tal com s’està demostrant els últims dies».