Una dotzena de joves de diferent punts d’Europa participen en el primer camp de treball internacional que es duu a terme a la Vall de Lord. Tindran com a tasca principal la millora de la zona d’oci i l’entorn del pont de Vall-llonga. S’estaran a Sant Llorenç de Morunys durant quinze dies. Compaginen treballs a la comunitat del territori amb activitats de lleure.

Aquesta iniciativa, organitzada per la direcció general de Joventut de la Generalitat, s’adreça a joves de 14 a 29 anys. Provenen de França, Dinamarca, Itàlia, Grècia o República Txeca i dos són catalans.

Entre els treballs que els joves duran a terme, hi ha una neteja de la vegetació de sota el pont, una millora d’un camí i pintar el mobiliari de la zona d’oci situada sota el pont romànic. El servei comunitari dels joves estarà supervisat per un tècnic municipal de l’Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys i personal de la brigada municipal.

De l’estada a Sant Llorenç, els joves se n’haurien d’endur l’aprenentatge de la cultura i les tradicions de la població i el país.

En aquest sentit, el Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament han organitzat activitats per apropar-los la comarca, faran visiten al centre del poble per explicar-los a partir de testimonis monumentals la història local i catalana. Els ensenyaran algunes tradicions pròpies, com el món geganter. I també els organitzen activitats lúdiques a la Llosa del Cavall.

El responsable de turisme al Consell Comarcal, Ferran Ginestà, explica que per a la comarca, aquesta experiència suposa un intercanvi. «Ells col·laboren amb el territori i ens donen un cop de mà, però al mateix temps aprenen idiomes i coneixen l’entorn».