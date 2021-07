La delegada del Govern a la Catalunya Central, Rosa Vestit, va presentar-se ahir als polítics del Solsonès. Al seu pas per Solsona, la delegada va apropar-se a l’ajuntament. Vestit va reunir-se amb l’alcalde, David Rodríguez, i la tercera tinent i futura alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert.

Rodríguez i Gisbert van repassar amb Vestit l’actualitat de la ciutat i van explicar-li en quina situació es troben les diverses actuacions subvencionades per la Generalitat que s’estan duent a terme a la ciutat.

A banda, la delegada del Govern a la Catalunya Central va aprofitar la seva visita a Solsona per apropar-se al Consell Comarcal, on es va reunir amb el seu president per delegació, Ramon Costa. Al Consell, Vestit es va interessar per la situació de l’ens i dels 15 municipis del Solsonès.