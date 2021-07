L’Ajuntament de Guixers ha començat a soterrar la línia que ha de subministrar electricitat a l’àrea recreativa de la Creu del Codó. Els treballs preveuen que se soterri un quilòmetre de xarxa de baixa tensió des de coll de Jou.

Inicialment l’Ajuntament preveia que del quilòmetre, 625 metres de la línia elèctrica es distribuïssin de forma aèria, tanmateix, finalment s’ha optat per soterrar tot el tram per evitar l’impacte mediambiental que suposava.

Aquesta línia permetrà fer arribar electricitat a la caseta d’àrea recreativa i instal·lar un punt wifi.

En aquest sentit, l’Ajuntament de Guixers va impulsar la iniciativa per la importància de l’espai com a punt turístic pel municipi. La Creu del Codó és una zona recreativa i un lloc important de pas al Solsonès, tant per a la gent que puja a esquiar com per als que van a fer una barbacoa i a passar el dia a l’aire lliure.

Davant la concurrència de l’espai, amb més de 200 persones al dia durant els mesos d’estiu i els caps de setmana, el consistori considera necessari actualitzar-lo i adaptar-lo a les noves necessitats de la població.

Les obres a l’àrea recreativa tindran un cost de 53.000 euros i el consistori preveu que finalitzin a l’agost.