Entre el 7 i el 10 de setembre, Solsona viurà enguany una Festa Major a mig camí del programa excepcional de l’any passat i una edició normal, fidel a l’esquema tradicional de la festa patrimonial d’interès nacional dels solsonins. Una de les novetats de la 368a edició respecte de l’any passat serà la recuperació dels tradicionals ballets a la plaça Major els dies 8 i 9, si bé seran amb capacitat restringida i el públic assegut. Avui n’ha presentat el programa en roda de premsa la regidora de Cultura i alcaldessa accidental, Judit Gisbert, acompanyada de l’autora del disseny de la portada i el cartell, Sònia Genestar.

“Intentarem fer una festa força normalitzada, tot i que encara ens trobem entre la que voldríem i la que la pandèmia ens permet”, expressa Judit Gisbert. La Festa Major presenta una trentena d’actes culturals, lúdics i esportius, la gran majoria en exteriors i amb la plaça del Camp com un dels espais centrals per la seva capacitat –s’hi encabiran 200 localitats–, que facilita el compliment de les distàncies de seguretat. Tot i que la normativa encara no permet recuperar les baixades i pujades i les cercaviles, sí que enguany, a diferència de l’any passat, tornaran els ballets tradicionals de la imatgeria festiva a la plaça Major els dies 8 i 9. Es faran amb capacitat restringida i amb el públic assegut, igual com es va fer per Corpus. S’hi habilitaran 170 cadires. Per poder assistir-hi, caldrà recollir les invitacions anticipadament a l’ajuntament amb un màxim de cinc llocs per família.

La regidoria de Cultura valora positivament l’experiència del Corpus, tot i que aquesta vegada les cadires no s’assignaran per sorteig. De totes maneres, Judit Gisbert demana un compromís a les persones que tinguin invitació per evitar que quedin llocs buits i per solidaritat amb la gent que es quedi sense entrada una vegada s’exhaureixin. Igualment, a fi de facilitar que el màxim nombre de persones pugui veure les danses, es demana a les famílies anar-hi un sol dia dels dos possibles.

L’alcaldessa accidental es mostra satisfeta del programa, tenint en compte les limitacions encara vigents. “Hem tingut més d’un any per aprendre a oferir cultura de manera segura i amb les adaptacions i les mesures que facin falta sense haver de renunciar a la festa, que ens resulta tan necessària”.

La cartellera presenta Roger Mas, el dia 5 de setembre en el marc del concert solidari del SOM; Son de l’Havana, Strombers i Vizuri, el dia 7; l’Orquestra Junior’s i El Pony Pisador, el dia 8, i La Principal de la Bisbal i Banda Neón, el dia 9. També hi ha programat el Concurs de músics al carrer de Joventut Solsonina, el dia 8; un espectacle infantil de clown a càrrec de la companyia Anna Confetti, el 9, i un concert amb Xiula, el 10.

Gratuïtat de la majoria de propostes

Lacetània Teatre estrenarà una obra, com és habitual per Festa Major, titulada Molta merda, adaptada i dirigida per Aleix Albareda a partir del film Monty Phyton and the Holy Grail. La gran majoria de convocatòries són d’entrada lliure, excepte el concert solidari, que destinarà la recaptació a l’Associació Elín, de Ceuta, dedicada a acollir i integrar persones migrants i refugiats; i l’obra de teatre de Lacetània.

Judit Gisbert ha deixat clar que hi ha actes amb horari i format provisionals, que s’acabaran de perfilar a partir d’aquest divendres, 20 d’agost, en funció de la possible flexibilització de mesures anticovid per part del govern català. D’això dependran l’horari d’alguns concerts de nit, així com el format de les sardanes i de les actuacions de l’Orquestra Junior’s i de La Principal de la Bisbal. D’altra banda, els concerts de la Sala Polivalent requeriran disposar de la invitació, que s’haurà de recollir presencialment a les oficines municipals. “Tot és susceptible de ser alterat fins a l’últim moment”, adverteix la regidora.

Gisbert també agraeix la l’esforç de “totes les persones i entitats que dediquen el seu temps a col·laborar en els actes i organitzar tot el ventall d’activitats”. Cal reconèixer la tasca d’aquelles “persones incansables que, malgrat circumstàncies adverses, sempre busquen la drecera per seguir endavant i aconseguir l’objectiu proposat amb la millor solució possible”.

Documentació d’aniversaris

Els textos divulgatius de la part final del programa en format paper d’aquest any documenten dos aniversaris: d’una banda, els 125 anys del Museu Diocesà i Comarcal, amb un article i fotografies d’arxiu facilitats pel propi equip que treballa a l’equipament; i de l’altra, el primer quart de segle de la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona, amb un escrit signat per l’historiador Jordi Tasies que recull la veu de diversos testimonis.

El disseny del cartell i la portada del programa és de Sònia Genestar, veïna de Sant Llorenç de Morunys. El seu treball es va imposar entre els set presentats al concurs convocat per la regidoria de Cultura. Dibuixant i estudiant d’il·lustració a l’Escola Massana, Genestar signa una il·lustració digital que “representa la felicitat i l’alegria que evoquen les músiques compostes per Joan Roure en honor al centenari del seu naixement”, segons explica ella. L’autora ha volgut simbolitzar “la sonoritat de la festa amb alguns dels protagonistes dels ballets” i amb una composició dinàmica i amb colors basats en actes diürns.

Després d’un any i mig de pandèmia, el jurat ha valorat també d’aquest disseny la vivacitat dels colors i els traços. “La població ara necessita missatges associats a la gresca i la vitalitat, més que no pas la solemnitat i la serietat, que, òbviament, són valors intrínsecs a la Festa Major”, afegeix l’alcaldessa accidental.