Xavier Novell tindrà l’opció de continuar residint a la seu de la seva diòcesi malgrat haver presentat la seva dimissió com a bisbe de Solsona. El Codi del Dret Canònic especifica que un bisbe a qui s’hagi acceptat la renúncia, com és el cas, «conserva el títol de bisbe dimissionari de la seva diòcesi i, si ho desitja, pot continuar residint-hi». Tot i això, aquest article també especifica que en «casos determinats per circumstàncies especials», es pot actuar d’una altra manera.

El mateix article també apunta que «la Conferència Episcopal ha de tenir cura de que es disposi del necessari per la convenient i digna sustentació del bisbe dimissionari». La obligació principal de fer-ho recau a la mateixa diòcesi on va servir, en aquest cas la de Solsona.

L’anunci de la renúncia de Novell i de l’acceptació per part del Papa Francesc va ser ahir. Amb la marxa de Novell, el bisbe de Vic, Romà Casanova, ha estat anomenat Administrador Apostòlic de Solsona durant la vacant de Novell. A l’espera que el Vaticà anomeni la persona que rellevarà al bisbe dimissionari, Casanova administrarà la diòcesi solsonina, però ho farà des de Vic.

Tant el bisbat de Vic com el de Solsona van apuntar que el procés per rellevar a Novell depèn del Vaticà i van assegurar no saber quan es podria allargar la suplència en el temps.

La conferència episcopal espanyola, presidida pel bisbe de Barcelona Joan Josep Omella, serà qui proposarà tres candidats al Vaticà per convertir-se en el nou bisbe de Solsona i llavors serà el Sant Pare qui anomenarà qui serà la persona escollida. La tendència en els darrers nomenaments apunten a clergues d’entre 45 i 65 anys que no han nascut al territori de la diòcesi on seran anomenats bisbes. Novell va ser excepció per l’edat, però és nascut a Montfalcó d’Agramunt, municipi que pertany al Bisbat d’Urgell.