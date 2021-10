El castell d’Enfesta és un dels elements patrimonials més importants del municipi de la Molsosa. Situat a l’enclavament que li dona nom, a Enfesta, aquesta edificació amb prop de 1.000 anys d’història va quedar abandonada durant dècades. El desús del castell va fer que s’esfondressin algunes de les seves parts i que l’estructura estigués en risc. Una primera actuació dels veïns per assegurar l’estructura amb bigues la va mantenir dreta, però ara, després d’onze anys rehabilitant el castell, la família Ben-Aicha ja l’ha obert al públic per donar-li una nova vida.

Aquest castell gòtic va ser declarat Bé Cultural d’Interès Nacional l’any 1949. El primer document que en fa referència és de l’any 1081 i feia la funció de residència dels senyors d’Enfesta, que hi eren en nom dels comtes de Cardona. Amb el pas dels anys, després de passar per nombroses famílies benestants i de complir la funció de torre de vigilància, va acabar sent una residència familiar que va quedar abandonada. Una persona el va adquirir amb la intenció de fer-hi un hotel rural, però el va vendre als propietaris actuals, que són els que van dur a terme aquesta rehabilitació.

«El castell feia por, estava totalment en ruïnes», afirma a Regió7 Amer Ben-Aicha, que afegeix que «restaurar una cosa com aquesta és una aventura». La família ara resideix a la primera planta del castell i, des del setembre, ha ofert les primeres visites guiades per donar a conèixer l’interior de l’edificació, així com la seva història i les seves curiositats. «Hi ha molt interès, sobretot de gent del país que té ganes de veure el castell després de la rehabilitació», diu Ben-Aicha. Així, es pot veure l’església de Santa Maria, l’antiga presó, el forn de pedra i l’antiga muralla, entre altres coses.

A més de les visites guiades, però, el castell també està pensat per celebrar-hi esdeveniments com casaments, rodatges d’anuncis o grans trobades, tot i que Ben-Aicha explica que les actuacions que encara s’hi estan fent estan encarades a poder oferir un millor servei en aquest sentit. De cara al futur, però, també preveu que una part del castell esdevingui hotel rural.

«Francament, com ha estat un gran esforç i s’hi han posat diners de tota la família, no hem arribat a sumar quant ha pogut costar. Si ho fes, m’espantaria», reconeix Ben-Aicha, que, tot i això, destaca que «el que és clar és que tot el que ens hem pogut gastar-hi valia la pena».