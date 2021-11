«Esperem que el Vaticà no tardi gaire a anomenar un bisbe nou perquè torni una mica la tranquil·litat i estabilitat al bisbat», apunta el rector de la parròquia de Torà i membre del Fòrum Ondara, Fermí Manteca. Aquest és un sentiment compartit a la diòcesi de Solsona, que des de l’agost és administrada pel bisbe de Vic, Romà Casanova, de forma temporal.

La renúncia de Xavier Novell al bisbat de Solsona el passat 23 d’agost va ser del tot inesperada pels capellans iels fidels de Solsona. «Des del primer moment el bisbe Novell hauria d’haver comunicat als capellans i els fidels de la diòcesi la seva voluntat i la seva decisió. Ens mereixem més que un silenci», apunta Manteca a Regió7. Tot i això destaca que amb el casament, sembla que tot el tema està a punt de finalitzar. «Ha estat una novel·la per entregues, però sembla que arriba al seu desenllaç», diu el capellà del bisbat. De cara al futur bisbe de Solsona, el capellà demana «que sigui algú que curi les ferides que hi ha a la diòcesi i que tracti les divisions que va generar el bisbe anterior».

«Pel bisbat, el cop que ens ha donat tota aquesta situació ha estat inimaginable», assegura el rector de Cervera, Eduard Ribera, que demana que «ens portin aviat un bisbe que sigui bo. Hem estat de pega al bisbat de Solsona. Dels últims set bisbes que hem tingut, 4 han sigut bons i 3, al meu parer, no han anat gens bé».

De cara al futur de la situació de Novell, Ribera creu que el seu exbisbe voldrà casar-se per l’església en un futur ja que «continua sent cristià». Tot i això, destaca que ha de solucionar la seva relació amb l’església per tal que se li doni l’autorització necessària per fer-ho. «Si ell pot ser feliç casant-se que ho faci, i si pot ser per l’església doncs millor», destaca Ribera.

Sembla que anem arribant al final de tota aquesta història. Ha estat una novel·la per entregues, però sembla que arriba al seu desenllaç. Ara falta saber la reacció del Vaticà en aquest cas. De totes maneres, pel bisbat i per tots els que estaven més a prop del bisbe Novell tot això ha estat un pal molt fort. Ha deixat a molta gent molt sobtada.