L’activitat al santuari del Miracle s’ha caracteritzat per estar protagonitzada pràcticament en exclusiva per homes des de la seva creació el segle XV. Però les dones hi han tingut sempre un paper important, no només des que el Miracle és un santuari si no des de segles abans. Territori de Masies ha organitzat una ruta interpretativa amb mirada feminista pels diferents indrets del Miracle, des del neolític fins als nostres dies amb l’objectiu, segons expliquen, de feminitzar i quotidianitzar el relat patrimonial generant un espai de debat sobre el paper de la dona en la sostenibilitat rural.

Fins fa uns mesos, al Miracle s’hi feia servir una estela neolítica d’altar. Aquesta estela és la més gran i important del conjunt d’esteles neolítiques que estaven situades als camins ramaders de la zona que confluïen a l’actual zona on hi ha el Miracle i que s’estan restaurant a través del projecte Gegants immortals. La historiadora Laura de Castellet explica que aquesta i moltes altres esteles del Solsonès representaven figures femenines i feien la funció d’éssers protectors i critica que s’expliquin des d’un punt de vista masculí, fent referència a gegants, quan representen a figures femenines. La ruta farà parada a l’emplaçament original d’aquesta estela neolítica. També es visitarà el poblat medieval del Collet del Moro per explicar com sovint s’ha minimitzat la funció de les dones en l’evolució de la història a l’hora d’explicar-la.

El punt fort de la ruta, però, serà ja al santuari, on es farà un recorregut a través de diversos indrets relacionats per explicar la vida social que hi feien les dones. Ho explicaran les mateixes protagonistes com és el cas de dues germanes que treballaven al bar, a la botiga i a l’hostal del Miracle i que, per tant, eren part del dia a dia del complex. Una d’elles, de fet, també va treballar com a cuinera per la comunitat benedictina, quan encara hi cuinaven dones. «Són petits records que hem anat recollint i que els seus protagonistes explicaran», afirmen des de Territori de Masies.

Actualment al monestir només hi viu la comunitat benedictina formada per homes, tot i que la relació del Miracle amb les dones segueix sent molt forta. En són exemples les persones que porten Territori de Masies o la Formatgeria del Miracle, entre altres.

La ruta organitzada per la cooperativa del Solsonès es durà a terme aquest diumenge al matí. Per participar s’ha de realitzar una inscripció prèvia.