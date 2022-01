La setena onada de la covid-19 no dona treva al Solsonès. Durant la setmana passada el Centre Sanitari va detectar 111 nous positius a partir de 337 proves PCR i 12 TAR. Si bé es partia d’una xifra de 500 casos la setmana anterior, aquí caldria sumar-hi les persones contagiades que s’han fet tests d’automostra i tests d’antígens ràpids supervisats a les farmàcies i dels quals encara no es disposa de la informació.

De fet, els indicadors de l’evolució de la pandèmia a la comarca continuen a la part més alta del mapa. L’índex de risc de rebrot es manté molt alt, als 7.894,87 punts a Solsona i 7.072,36 al Solsonès, mentre que la taxa de reproducció se situa entre l’1,50 i 1,52.

D’altra banda, a la planta sociosanitària del Centre Sanitari, on es mantenen les visites restringides per fase 2 de mitigació, segons directrius del Catsalut, hi ha diagnosticats dos residents positius i, al conjunt de l’ens, set professionals.