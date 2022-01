El Solsonès tindrà representació en la taula territorial d’impuls al projecte de la candidatura dels Jocs Olímpics d’hivern Barcelona-Pirineus 2030. La comissió de govern del Consell Comarcal de Solsonès ha nomenat el regidor d’ERC de Sant Llorenç de Morunys Joan Subirana com a representant de la comarca en aquesta taula que ha de tenir també representació dels Consells del Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alt Urgell, Alta Ribagorça, Cerdanya i Berguedà.

El president per delegació del Consell Comarcal del Solsonès, Josep Caelles, explica que el nomenament del representant de la comarca no significa que el Consell es posicioni a favor d’aquest projecte que ha generat controvèrsies en alguns sectors del Pirineu. «Si ens demanen que anomenem una persona, ens agradi o no el projecte, nosaltres ho farem per cortesia política. Aquesta persona escoltarà el que es digui a la taula, i quan ens haguem de posicionar, ja ho farem», explica Caelles a Regió7.

En aquest sentit, el president assegura que «nosaltres encara no sabem res de com podria afectar el Solsonès la possible celebració dels Jocs Olímpics. Per tant, si la Generalitat ens insta a escollir un representant, ho fem, i quan s’hagi de prendre decisions, ja ho farem».

A més dels representants dels consells comarcals del Pirineu i Prepirineu esmentats anteriorment, la taula també serà formada per la consellera de la Presidència; el secretari general del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori; el secretari de Governs Locals i de Relacions amb l’Aran i el secretari d’Acció Exterior del Govern, així com els delegats territorials de Barcelona, Lleida, Girona, Alt Pirineu i Aran i Catalunya Central.

ApS-CUP entén que el nomenament implica un suport

El grup de l’Ajuntament de Solsona i del Consell Comarcal del Solsonès, ApS-CUP, es va mostrar en contra del nomenament d’un representant del Consell Comarcal del Solsonès per a la taula territorial dels Jocs Olímpics d’hivern Barcelona-Pirineus 2030 entenent que «aquesta decisió comporta el suport implícit» a la candidatura. En un comunicat, la formació assegura que aquesta candidatura «no està basada en les necessitats reals del territori» i que és «un projecte desarrelat i deslligat de la realitat climàtica a la qual ens enfrontem». En aquest sentit demanen al govern comarcal que es repensi la proposta de suport a la candidatura i que els representants polítics de la resta de partits «pensin en el bé del territori i votin en contra de la proposta del Govern». Comparen la situació del Consell Comarcal del Solsonès amb la del de l’Alt Urgell, un ens semblant al del Solsonès i amb un caràcter encara més pirinenc, que s’ha posicionat en contra de la candidatura.