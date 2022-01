El dijous 27 de gener els agents econòmics del Solsonès i Cardona estan convocats a la quarta Jornada Punt Empresa, que enguany posarà el focus en la digitalització. Es farà virtualment per la plataforma Zoom, atesa la situació sanitària, de tres a dos quarts de cinc de la tarda.

Un dels punts del programa inclou la presentació, per part de la tècnica M. Goretti Sala, dels resultats d’una enquesta sobre la digitalització que es va fer a l’agost a empreses de l’àmbit de l’Agència, i en la qual van participar una setantena de negocis de tot tipus, des d’indústries fins a establiments vinculats al turisme i comerços. L’objectiu de la iniciativa és sensibilitzar el sector econòmic sobre el grau de transformació digital i d’enfocament a l’hora de vendre i comunicar-se amb els clients, i d’adaptar-se als nous hàbits i costums dels usuaris i dels mercats.

També s’exposarà l’actualització del directori digital d’empreses del Solsonès i Cardona. Així mateix, com cada any, Empresaris per al Solsonès i l’Associació d’Empresaris de Cardona presentaran el catàleg de serveis de suport a l’empresa, que per al 2022 s’ha plantejat en funció de les necessitats detectades durant l’any passat. Inclou formació continuada, seminaris, assessoraments i visites a empreses.

Conferència de Víctor Ardura

Un dels plats forts de la jornada serà la conferència titulada “Digitalització i transformació cultural”, a càrrec del consultor, conferenciant i especialista en lideratge i estratègia Víctor Ardura. Autor del llibre Propósito y valores (2020), el ponent se centrarà no tant en l’aspecte tecnològic, sinó en el cultural i en els valors dins l’empresa.

La jornada, que serà conduïda per la directora de l’Adlsolcar, Glòria Domínguez, tindrà la participació de l’alcalde de Cardona, Ferran Estruch, que donarà la benvinguda als assistents, i de l’alcaldessa solsonina, Judit Gisbert, que pronunciarà les paraules de cloenda. És una cita organitzada per l’Agència, a través de les institucions i entitats que en formen part, amb el suport del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC). En l’anterior edició, que també va ser virtual, hi van prendre part una setantena de persones.

Les inscripcions a la quarta Jornada Punt Empresa ja són obertes i es poden cursar en línia fins dimarts que ve.