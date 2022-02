El Consell Comarcal del Solsonès coordinarà el projecte d'especialització competitiva territorial (PECT) Biomarkets amb el que es vol crear un entorn «d’innovació» de bioproductes propis del Solsonès, com bolets, tòfones, restes vegetals de diferents orígens, subproductes i residus de la fracció orgànica de l’abocador comarcal i plantes aromàtiques i medicinals per dur-les al mercat i donar un valor econòmic als actius i recursos del territori.

A més, la previsió del projecte és crear entre 15 i 20 llocs de treball i traslladar a la resta de comarques de muntanya la valorització dels actius naturals disponibles i infrautilitzats en el territori. Les principals línies de Biomarkets són la quantificació i la qualificació del capital natural disponible, la creació d’espais per a la innovació oberta i col·laborativa i el desenvolupament empresarial de nous models de negoci al voltant d’aquestes noves cadenes de valor, la transferència tecnològica i del coneixement al sector productiu i emprenedor, i l’habilitació d’espais per a la validació tecnològica.

El projecte, que compta amb una dotació pressupostària de 2.317.545 euros, estarà coordinat pel Consell Comarcal del Solsonès i tindrà la participació com a socis de la Diputació de Lleida, el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida i el Centre de Ciència i Tecnologia Forestals de Catalunya (CTFC).Es tracta d’un projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT), que són projectes col·laboratius liderats per entitats públiques locals que afavoreixen la innovació com a motor de transformació econòmica del territori.

Un model col·laboratiu en xarxa

El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn; la presidenta del Consell Comarcal del Solsonès, Sara Alarcón, i el director del CTFC, Antoni Trasobares, van presentar ahir el projecte. Talarn va destacar que "en essència, es tracta de desenvolupar un nou model en xarxa col·laboratiu de bioproductes".

Alarcón, per la seva banda, va dir que "és una qüestió feta i pensada, precisament, pel desenvolupament i perquè les persones puguin viure i treballar una mica més bé. Però també neix del diàleg entre les persones que va posar l’accent en els recursos endògens de la comarca del Solsonès. Aquell que són intrínsecs, que ja tenim i que hem de posar en valor, són la nostra marca, la que ens fa diferents d’altres països".

Trasobares va explicar que al CTFC "treballem, no només la part tècnica, que és molt important, és a dir, fer les transformacions tecnològiques per acabar tenint un producte de més valor afegit que sigui atractiu al mercat, sinó també en el marc regulador". En aquest sentit, va afegir que cal "ubicar quins camins i quins actors del mercat poden fer la seva cadena de valor competitiva i, finalment, treballar a nivell professionalitzat, o sigui, de màrqueting de branding i crear, amb aquesta identitat, no només un producte local, no només del Solsonès, sinó del Prepirineu i de tot el territori de Lleida".

La presentació també va comptar amb la participació del vicepresident del Patronat de Promoció Econòmica, Carles Gibert, i l’assistència del director del Patronat, Ramon Boixadera i tècnics del projecte. El mateix Gibert va dir que "si som capaços de valoritzar aquests recursos, serem capaços de produir, amb aquesta transformació econòmica, aliments, béns, serveis i energia, i em refereixo especialment a bioproductes, bioenergia, biomaterials, carburants i, sobretot, energies renovables".