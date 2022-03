La velocitat de contagi és ja de 3,47 i el risc de rebrot de 7.022 punts aquest dijous al Solsonès, just quan fa dues setmanes que Solsona va començar a celebrar el carnaval 2022. La comarca, igual que passa a altres indrets com Sitges i Vilanova, està notant la ressaca de la festa, que ha disparat els nous casos de covid-19.

Segons el Departament de Salut, al Solsonès s'han detectat 226 nous positius en set dies, del 28 de febrer al 6 de març, mentre que en els set dies anteriors, del 21 al 27 de febrer, en van ser 45. De mitjana, cada 10 infectats estan transmetent la malaltia a 35 persones més.

El risc de rebrot del Solsonès és aquest dijous el més alt de tot Catalunya. Ja ho era fa tres dies, però a 3.246 punts, gairebé la meitat. Per darrere hi ha el Pallars Sobirà (3.106), el Garraf (2.192) i la Terra Alta (1.874). La dada global catalana és de 660 punts i la velocitat de contagi (Rt), d'1,03.

Repunts locals

El BIOCOMSC ha constatat que la baixada de contagis per covid-19 es va aturar durant el Carnestoltes. Amb tot, considera que aquests repunts són locals i que, per ara, no han comportant una pujada de general de casos a tot el Principat.

Al Bages, per exemple, els nous casos setmanals continuen baixant. Del 21 al 27 de febrer se'n van diagnosticar 681, i del 28 de febrer al 6 de març, 654.

Després de carnaval, el ritme de baixada de les hospitalitzacions a Catalunya també segueix un ritme més lent i es consoliden menys de 100 defuncions setmanals, com a conseqüència de les reduccions d'ingressos de les setmanes prèvies. El BIOCOMSC apunta a dos escenaris: que la immunització sigui molt alta i un cop passi l'activitat del Carnestoltes els casos tornin a baixar de forma important o bé que no ho sigui tant i es mantingui un nivell de circulació elevat.