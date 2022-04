La Generalitat de Catalunya ha tret a concurs la redacció d’un projecte constructiu que consistirà en la instal·lació d’enllumenat i de sistemes semafòrics als túnels de la carretera de la Llosa del Cavall.

La licitació d’aquest contracte és el primer pas per resoldre una reclamació que l’Ajuntament de Guixers havia fet fa uns anys. Ara es troba a l’espera de rebre les ofertes i un cop s’adjudiqui es preveu un termini d’execució de quatre mesos. Tot i això les obres podrien trigar mesos a desenvolupar-se ja que es tracta de contractes diferents.

A la carretera de la Llosa del Cavall, que connecta Solsona amb la Vall de Lord, hi ha diversos trams de túnels. L’actuació es centrarà en els dos que es troben a banda i banda de la presa, que són els més llargs. Aquests túnels disposen d’il·luminació des de la seva construcció però amb el pas dels anys ha quedat afectada fins al punt de que en alguns trams del túnel hi ha pràcticament foscor. A més hi ha fuites d’aigua al túnel que provoquen problemes amb el sistema d’enllumenament. Més enllà de l’àmbit d’actuació d’aquest projecte, entre la presa i Sant Llorenç de Morunys hi ha alguns túnels més curts que no tenen cap tipus d’il·luminació.

«No hem tingut cap accident però sí alguns ensurts», explica l’alcalde de Guixers, Jordi Selga, que apunta que el seu consistori ha rebut vàries instàncies de persones que ens demanen que s’actuï en aquests túnels per tal de minimitzar el risc d’accident per falta d’il·luminació. Selga apunta que són llocs que solen ser bastant transitats per ciclistes i la falta d’il·luminació posa en risc la seva seguretat. «Nosaltres vam demanar que aquests túnels sense llum es poguessin il·luminar i també millorar la instal·lació dels túnels que ja en tenen per evitar que es continuïn produint aquests problemes», apunta el batlle. La demanda del consistori de Guixers a la Generalitat va ser fa prop de dos anys.