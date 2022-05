El Solsonès dedicarà una jornada a parlar sobre les addiccions, amb el guiatge d’especialistes i testimonis. La proposta, que se celebrarà el 6 de maig a l’edifici del Seminari, s’emmarca en la iniciativa Soca-rel, que impulsen els Serveis Socials del Solsonès per aprofundir en temàtiques socials i comunitàries. Per assistir-hi, cal inscriure-s’hi prèviament.

La primera edició se centrarà en el món de les addiccions per tal d’aprofundir en les causes i treballar millor la prevenció i l’abordatge. Al llarg de la jornada, que començarà a 2/4 de 10 del matí, hi intervindran experts com el terapeuta i formador Jordi Amenós, la psicopedagoga i educadora social Mireia Ambrós i el psicòleg sanitari expert en addiccions Jordi Morillo, que reflexionaran sobre l’adversitat a través de la literatura, la perspectiva de gènere en l’atenció a les drogodependències i els factors de risc amb relació als joves i el consum de substàncies.

A banda dels ponents, la jornada també abordarà les addiccions amb la intervenció d’un testimoni, el de l’actor i director teatral Roger Pera. Precisament, el mateix dia, a les 9 del vespre, Roger Pera portarà al Teatre Comarcal de Solsona un espectacle basat en la seva autobiografia. En el monòleg Èxit, el musical de la meva vida, descriu de forma sincera, sense renunciar a l’humor, la superació de la seva addicció a la cocaïna.