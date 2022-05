El municipi de Pinós serà l’escenari aquest dissabte de la concentració rural organitzada per Unió de Pagesos. El sindicat reclamarà que es legisli per assolir la paritat real i efectiva en els serveis públics al món rural respecte del món urbà.

La concentració rural porta per lema «Per viure dignament als pobles». En l’acte, a més d’Unió de Pagesos, hi participaran també altres entitats relacionades amb el món rural o municipalista com l’Associació de Micropobles, l’Associació Catalana de Municipis, l’Associació de Dones del Món Rural, l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya o la Federació de Municipis de Catalunya, entre altres.

L’acte, que es durà a terme al municipi situat al centre geogràfic de Catalunya, començarà a les 1 del matí i comptarà amb les intervencions dels representants de l’Ajuntament de Pinós, del Consell Comarcal del Solsonès i d’Unió de Pagesos al Solsonès. També duran a terme parlaments algunes de les entitats presents i es llegirà el manifest de la concentració.

La concentració rural també tindrà l’acompanyament dels cantautors Montserrat Isanta i Eduard Gener així com un ball de gralles amb els Grallers Passavolant.