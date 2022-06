Solsona va escoltar la música del compositor Joan Roure i Jané (1921-1990) en l’any del seu centenari. El concert, íntegre d’obres del músic solsoní, es va celebrar a la plaça de Sant Joan, a les deu de la nit, en el marc de la programació de Corpus i en l’any del seu centenari.

Va ser un acte d’homenatge al músic i compositor solsoní a càrrec de la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona. Els intèrprets actuaven sota la direcció d’Albert Fontelles i Ramonet. Es va comptar amb la participació de Montserrat Isanta, Marc Anglarill, Joan Boix i l’Orfeó Nova Solsona. El repertori de l’actuació va ser una recuperació patrimonial, ja que algunes peces s’han recuperat específicament per aquest concert.

L’acte va ser un homenatge al mestre Roure i la seva trajectòria musical. La Cobla va fer un recorregut per les seves peces més icòniques. Van interpretar L’amic Pere, Solsona ciutat pubilla i L’himne del Club de futbol Solsona», entre d’altres. També es va fer un repàs per la seva biografia. Darrere dels músics, en una pantalla, es podien observar vídeos i fotografies que testimoniaven l’empremta del compositor a l’activitat musical i cultural de la ciutat de Solsona. També es va destacar la importància del seu pas per Andorra, on es va instal·lar el 1963 i on va fundar, entre d’altres iniciatives, l’Orfeó Andorrà (1964).

L’esdeveniment alternava les cançons amb fragments d’una entrevista televisiva que el presentador Ramon Vidal va realitzar a Roure a la dècada dels vuitanta. En el muntatge de vídeo es ressaltaven frases del mestre com «per compondre s’ha de saber estripar» o renunciar a obres que no funcionen. També es coneix la seva passió pel futbol quan diu «El Barça és el meu club. És més que un club. Em salva la vida».

El concert va comptar amb un descans a la mitja part on es van entregar reconeixements a Iris Badia, Cesca Tort i Jordi Pisa, tres membres veterans de la Cobla que s’acomiaden del grup. També Eva Jaray va rebre un premi d’agraïment per la implicació en la Cobla, sobretot en els moments més crítics. A la cloenda, es van entregar rams als col·laboradors i es va tornar a interpretar La sardana de Solsona, acompanyada de l’ovació i els aplaudiments de tot el públic.