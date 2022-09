La imatge d’una usuària de l’Hospital Pere Màrtir Colomés aplaudint davant dels gegants del solsoní Albert Caelles (@albertcaelles) i un pla contrapicat dels cavallets en plena baixada de Roger Serra (@flabiol76), de Vilanova i la Geltrú, han estat les fotos guanyadores en el desè Concurs de la Festa Major de Solsona a Instagram.

La proposta d’Albert Caelles ha guanyat en la categoria «La festa per a tothom» i la de Roger Serra, en la d’«El calçat de la Festa Major de Solsona». El jurat, format per tres professionals locals de la fotografia, ha escollit les seves fotos d’entre les 222 publicacions identificades amb l’etiqueta #FMSolsona2022. El premi de la primera categoria consisteix en vals de compra valorats en 100 euros per gastar als establiments de la UBIC i el de la segona, un sopar per a dues persones al restaurant El Solsonès i un val per a unes espardenyes de set brencs.