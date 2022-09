Aquest estiu el Consell Comarcal del Solsonès no ha trobat cap empresa disponible per fer la vigilància a les zones de bany i això ha fet que alguns ajuntaments s’hagin hagut d’espavilar pel seu compte i que altres no hagin tingut servei de vigilància durant tot l’estiu. Per evitar que això es repeteixi, el Consell Comarcal es planteja fer un paquet que englobi entre 2 i 4 anys per fer una oferta més atractiva per les empreses.

Durant aquest any el Consell i els ajuntaments van aprovar una ordenança que regulava l’ús de les zones de bany per evitar comportaments incívics i perjudicials pel medi ambient. Tot i això, alguns ajuntaments van decidir que volien desmarcar-se de la contractació que fes el Consell degut a que havien tingut una mala experiència amb l’empresa contractada l’estiu passat. És el cas de Castellar de la Ribera, Lladurs i Navès, tots ells de Junts. Enguany, tot i que el Consell Comarcal va demanar pressupost a una desena d’empreses, cap d’elles va respondre interessada en oferir el servei al Solsonès. «No vam trobar ningú disponible perquè vam anar una mica tard», explica el conseller de Turisme, Ferran Ginestà, a Regió7. Tot i això, Ginestà assegura que degut a la sequera i a la poca aigua dels pantans, aquest any l’afluència no ha sigut tant alta i no hi ha hagut grans problemes. Un municipi que ha anat pel seu compte és Navès, que ha contractat una empresa de guardes rurals. «Estem molt contents. La valoració que en fa el consistori i els veïns de la zona és molt positiva», explica l’alcalde Josep Maria Casafont. El batlle assegura que han posat unes 160 denúncies durant l’estiu a l’Aiguadora i que, tot i que el cost de l’empresa és car, ha valgut la pena. A Guixers van contractar l’empresa de l’any passat, que hi treballarà fins l’11 d’octubre ja que també controlarà els accessos al medi natural. L’alcalde, Jordi Selga, lamenta que hi hagi hagut poca afluència tot i que això hagi comportat ments problemes de civisme. Per altra banda, Castellar de la Ribera no ha tingut vigilància i simplement treballadors de l’Ajuntament o la mateixa alcaldessa han fet vigilància en els dies de més risc, però sense capacitat de sancionar.