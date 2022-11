Pinós ha acomiadat aquest matí l'exalcalde de Pinós, Josep Maria Casas, que va morir el passat dilluns amb 69 anys, després d'una llarga malaltia. Casas va ser el primer batlle per l'agrupació d'esquerres Fòrum-FIC (després El Comú del Solsonès) entre els anys 1999 i 2007. El seu funeral ha tingut lloc aquest matí a l'església de Sant Pere de Matamargó.

Nascut a Pinós, va ser el primer president de l'ADF Natura Viva, la primera ADF de Catalunya, que ell mateix va fundar l'any 1981. Entre el 1994 i el 1999, va ser jutge de pau, fins que aquell any va assumir l'alcaldia amb l'agrupació d'esquerres Fòrum-FIC, que després es va convertir en El Comú del Solsonès. Posteriorment, va continuar formant part del govern local com a regidor fins a l'any 2010, quan es va retirar de la vida política.

El govern local de Pinós ha lamentat la pèrdua i ha reconegut la seva vocació de "servidor públic". L'actual alcalde del municipi, Xavier Vilalta, ha destacat "la petjada tant en l'àmbit local com comarcal que va deixar Casas durant els seus anys com a alcalde". També ha remarcat que la seva mort ha causat tristesa entre els veïns, "ja que aquells que van viure el seu mandat el recorden com una persona molt atenta i accessible".