L’Ajuntament de Solsona ha aprovat aquest vespre, en una sessió plenària, el pressupost general per a l’exercici vinent, que ascendeix a 11.021. 953 euros, una xifra que representa un increment del 4,27% respecte al d’enguany. El pressupost ha estat aprovat amb els set vots a favor del govern local (ERC) i els sis vots en contra dels partits a l’oposició, que han criticat la reducció en matèria d’inversions, en un 22,4%, i la falta de recursos dedicats a l’habitatge.

El regidor d’Hisenda, Ramon Xandri, ha explicat que es tracta d’un pressupost “equilibrat i, alhora, prudent, que aposta pel manteniment dels ajuts socials i les inversions i la millora dels serveis públics municipals”. També ha remarcat que la planificació pressupostària per al 2023 es basa en l’austeritat i la cerca de l’eficiència, tenint en compte l’encariment dels costos de l’energia.

Pel que fa a la gestió de la despesa, l’àrea de Medi Ambient és la que s’emporta la part més important del pastís, amb un 14,35% del pressupost; seguida d’Educació, amb un 8,53%; i Urbanisme, amb un 8,34. En l’àmbit de les inversions, disminueixen un 22,4% i se situen en 530.000 euros. Aquestes inclouen 250.000 euros per a la reducció del vas de la piscina i 50.000 per a la urbanització del barri de Sant Jaume, entre altres.

En la seva intervenció, Marc Barbens, en representació de Junts al Solsonès, ha posat de manifest la necessitat d’apujar el capital d’inversions “per a una capital de comarca, amb reptes pendents com la futura comissaria de la Policia Local”. Alhora, ha considerat que els recursos destinats en matèria d’habitatge “encara són insuficients” i ha proposat ampliar la programa d’activitats per a infants al llarg de l’any a partir dels fons destinats a l’àrea de Cultura.

Per la seva part, la regidora de la CUP Pilar Viladrich també ha lamentat la manca de recursos en l’àmbit d’habitatge i ha considerat que el pressupost “tendeix al conservadorisme”. Viladrich ha demanat la municipalització de la llar d’infants, així com accions per reduir la despesa energètica. En aquest punt, hi ha coincidit el socialista Mohamed El Mamoun, que ha reivindicat la necessitat de millorar l’eficiència energètica apostant per les energies renovables i ha defensat un augment de la inversió en l’increment d’habitatge social per als joves.

El darrer ple també ha inclòs la votació d’una modificació de crèdit, la tercera d’aquest exercici, pel valor de 94.870 euros. Si bé l’oposició s’ha posicionat a favor sobre l’increment de l’1,5% de les retribucions dels treballadors públics, ha mostrat el seu desacord amb l’ampliació del crèdit de l’obra de millora de la plaça del Camp amb 40.000 euros. En aquest sentit, l’equip de govern ha aprovat la modificació de crèdit sense el suport de l’oposició.