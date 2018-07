Cinc aplicacions mòbils útils per als conductors a l'estiu

Un cop entrat el període estival comencen els llargs desplaçaments en automòbil per iniciar les desitjades vacances, trajectes en què es pot fer ús de diverses aplicacions de telèfons mòbils que poden amenitzar el viatge tant al conductor com als viatgers. Per fer menys pesats els viatges, aquells que gaudeixen de les seves vacances disposen de diferents 'software' per als seus 'smartphones' amb què poden des de conèixer l'estat del trànsit a llogar vehicles..

En aquest sentit, una de les 'apps' més conegudes és Waze, que mostra en temps real la situació del trànsit, obres, accidents i embussos, tot això informat per altres usuaris, a més d'assenyalar la ruta a seguir per arribar a la destinació seleccionada en el menor temps possible.

Una altra aplicació que pot ser d'utilitat és Amovens, una plataforma en la qual els seus usuaris comparteixen cotxe, a més d'oferir lloguers i 'rènting' dels seus automòbils. La companyia permet compartir cotxe entre persones que es dirigeixen a un mateix destí, incloent una assegurança sense cost addicional per al conductor i els seus passatgers.

Drivesmart és una 'app' que té com a fi millorar les habilitats de l'usuari com a conductor, ja que monitoritza les seves accions al volant, com la velocitat, la frenada, l'acceleració, la manera de prendre les corbes i el temps de reacció. Basant-se en les dades obtingudes, Drivesmart ofereix una puntuació a l'usuari i li aporta consells per millorar.

Per als conductors als quals no els agradi baixar del cotxe hi ha GasPay, una aplicació que ofereix la possibilitat de pagar el repostatge sense la necessitat de posar un peu fora del vehicle. L''app' es vincula amb un compte bancari per abonar el preu del combustible, a més de poder accedir a descomptes i factures en PDF.

De vegades, durant les vacances es viatja amb altres cotxes de la família o amics, per a aquests casos l''app' On My Way és de gran utilitat. Aquesta permet mostrar la ubicació exacta en temps real, mentre es viatja, sense necessitat de tocar l''smartphone' per actualitzar la posició. El conductor únicament ha d'enviar l'enllaç creat per la pròpia plataforma a les persones que desitgin seguir el seu trajecte.