El risc de patir un ciberatac augmenta durant el pont de la Constitució

El risc de 'hacking' i robatori d'informació personal augmenta durant el pont de la Constitució, tal com ha alertat la companyia tecnològica IBM, mentre que el sector del transport s'ha convertit en un negoci molt lucratiu per als cibercriminals.

Els viatges i el transport han estat la segona indústria més atacada, per darrere del sector financer, mentre que el 2017 eren la desena, com recull l'informe del 2019 d'IBM X-Force, la divisió de seguretat d'IBM.

En aquest context, i atès que el pont de la Constitució és un dels períodes de l'any en els quals més es viatja -la DGT va estimar 6 milions de desplaçaments a Espanya el 2018-, IBM X-Force ha alertat que incrementa el risc que els ciberdelinqüents robin informació personal procedent de passaports, itineraris de viatge, sistemes de pagament, entre d'altres dades.

Els viatgers, com expliquen, tendeixen a relaxar-se i a optar per la comoditat abans que per la seguretat. D'acord amb una enquesta dura a terme per Morning Consult i encarregada per IBM, els turistes i viatgers no són conscients dels riscos que es produeixen durant els seus viatges per carretera: només un 40 per cent dels enquestats creia que durant els seus desplaçaments hi havia més risc de patir un ciberatac i un 70 per cent va crear situacions de risc durant els seus viatges per carretera.

"Quan les persones estem a casa, tenim més control físic i digital dels nostres dispositius. No obstant això, quan viatgem, a més d'incrementar el nombre de transaccions que fem, transportem una enorme quantitat de dades personals, cosa que ens fa estar molt més exposats", ha assenyalat el director d'IBM Seguretat a Espanya, Eduardo Argüeso, en un comunicat.

Per això, de cara al pont de la Constitució, IBM aconsella vigilar els pagaments, anar amb compte amb els dispositius de càrrega gratuïta mitjançant USB i també amb les xarxes públiques.