Milers d'usuaris d'iPhone denuncien que falla l'alarma del telèfon i no es desperten a l'hora

El pitjor malson existeix de veritat: que l'alarma del despertador no soni. Ni desenes ni centenars de persones, milers d'usuaris d'iPhone estan queixant-se a les xarxes socials d'un problema groller que passa amb l'última actualització del sistema operatiu iOS 17: falla l'alarma del telèfon. Si bé no es tracta d'un error generalitzat, sí que sembla ser un problema bastant estès, sobretot als Estats Units, encara que els usuaris d'Espanya no es lliuren.

L'alarma d'innombrables iPhones no funciona correctament des de fa setmanes. Malgrat complir amb el ritual correctament, el d'activar l'alarma —o diverses si et costa desenganxar-te dels llençols—com de costum abans d'anar a dormir, quan arriba l'hora de sonar no reprodueix cap so. Vaja, que milers de persones s'estan quedant adormides, arriben tard a la feina o a les cites que tinguin programades.

No hi ha data per solucionar-ho, però...

Si això no és un problema dels grossos, res ho és. Davant la tromba de queixes, i més que justificades, Apple assegura que està solucionat el problema. O així ho han manifestat fonts de la multinacional al programa 'Today' de la cadena estatunidenca ABC. En canvi, l'empresa de Cupertino no ha fet cap comunicat sobre aquest tema, ni ha avisat als usuaris de la fallada ni, el més important, ha posat data final a l'error.

La qüestió és que per solucionar-ho serà necessària una altra actualització del sistema operatiu iOS, ja que els experts en tecnologia apunten al fet que es tracta d'un problema de 'programari'. Alguns d'ells afirmen que la nova versió arribarà a partir del 6 de maig. Però ja se sap que Apple sol habilitar les descàrregues per regions i per models de telèfon, que no és una cosa que s'apliqui de cop. Així que, si ets un dels afectats, serà millor que recuperis un rellotge amb alarma dels de tota la vida mentre s'arregla la incidència.