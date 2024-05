No trobes el mòbil o vols localitzar algun familiar amb el dispositiu?

Avui dia tothom o quasi tothom té mòbil. Així doncs, s'ha tornat un indispensable en les nostres vides. Però, què passa quan el perds? No t'ha passat alguna vegada que no el trobes? Et poses molt nerviós, sembla que fins i tot, ens hi vagi la vida. Aquest dispositiu és el nostre petit cofre de secrets: contactes, privacitat, xarxes socials, fotos, etc. Doncs no et preocupis més perquè t'expliquem com trobar-lo d'una forma eficaç i ràpida.

Si no saps on has deixat el teu mòbil, te l'han robat o l'has perdut, hi ha diferents fórmules que pots utilitzar per trobar-lo. El primer que has de saber és que tant iPhone com els telèfons que funcionen amb Android tenen recursos per rastrejar-los.

Com localitzar un iPhone

En el cas d'iPhone, l'únic que has de fer és entrar a iCloud amb el teu ID d'Apple. Seleccionar l'aplicació "Trobar" i triar el dispositiu que volem localitzar al menú que es desplega. A continuació, s'obrirà un mapa on estarà marcat el lloc on es troba el nostre iPhone. Pots fer clic aquí per localitzar el teu telèfon d'Apple.

Com localitzar un Android

Igual que iOS, els dispositius Android també disposen d'una aplicació que permet rastrejar la ubicació del nostre telèfon en temps real, proporcionant-te la tranquil·litat de saber on és el teu mòbil en tot moment. L'únic que has de fer és entrar a Google -pots fer clic aquí-, introduir la mateixa adreça de correu que tens al teu telèfon, seleccionar el dispositiu i la pàgina et dirà a quin lloc es troba el teu mòbil.

A més, algunes d'aquestes aplicacions ofereixen funcions addicionals, com ara la possibilitat de bloquejar el dispositiu de manera remota o emetre una alarma sonora per ajudar-te a trobar-lo més fàcilment.

Aprofita el GPS

Un altre mètode efectiu per localitzar un mòbil és utilitzar el GPS integrat al dispositiu. Si heu habilitat la funció d'ubicació al mòbil, podeu accedir a serveis de geolocalització com ara Google Maps per conèixer la ubicació exacta del dispositiu. Simplement, inicia sessió al teu compte de Google i selecciona l'opció de "Troba" el teu telèfon per veure la ubicació en temps real del dispositiu.

Com localitzar una altra persona

El primer que has de saber si vols localitzar una altra persona és que només la podràs trobar si ella t'ho permet. Sense la seva autorització, no la podreu trobar. No obstant això, en situacions d'emergència, és possible que necessiteu saber com localitzar una altra persona. Afortunadament, hi ha diverses maneres de fer-ho de manera segura i legal:

Utilitza aplicacions de seguiment familiar : hi ha aplicacions dissenyades específicament per permetre als membres de la família compartir la seva ubicació entre si. Algunes d'aquestes aplicacions inclouen Life360, Family Locator i Find My Friends. Aquestes eines us permeten veure la ubicació en temps real dels vostres éssers estimats en un mapa i rebre notificacions quan arriben o surten de certs llocs.