El 69% dels joves confessa patir la síndrome FOMO que implica un desig d'estar contínuament connectat

El 69% dels joves d'entre 18 i 34 anys confessa patir la síndrome FOMO, un tipus d'ansietat social caracteritzada per un desig d'estar contínuament connectat amb el que els altres estan fent i que pot implicar "depressió, falta de qualitat del somni i fins i tot un augment en el consum d'alcohol", segons assenyala el psiquiatra de l'Hospital Vithas València 9 d'Octubre Víctor Navalón sobre l'estudi publicat per la Societat Espanyola de Psiquiatria i Salut Mental (SEPSM).

Sobre aquest tema, explica que les persones amb aquesta afecció cerquen constantment una interacció a les xarxes socials perquè senten inseguretat en estar "absents". "Des que les xarxes socials van irrompre en les nostres vides, el seu mal ús s'ha convertit en un trastorn que pot comportar seriosos problemes emocionals i psicològics fins i tot porta a altres problemes conductuals com és l'addicció al mòbil", adverteix. De fet, aquesta síndrome està molt lligat a la nomofòbia que representa la por irracional a estar sense telèfon mòbil.

En aquest sentit, la salut mental de la persona es pot veure afectada per l'aparició de sentiments de solitud, ansietat, depressió, falta de qualitat del somni fins i tot en situacions particulars pot portar a un augment de consum d'alcohol. Una altra conseqüència directa del FOMO és l'aprenentatge distret, estudiar sense parar esment, o conduir distret a causa de les xarxes socials, assegura.

En aquest sentit, explica que "els adolescents són molt més susceptibles a patir-ho", ja que, durant aquesta etapa, el desig d'acceptació social i popularitat és "molt més alt que en altres etapes de la vida". De fet, comenta que en els últims tres anys, aproximadament el 60% dels joves que atén en la seva consulta poden presentar un problema de mal ús o tenen addicció a les xarxes socials. Fins i tot el FOMO provoca una distorsió cognitiva per la qual no s'aprecia la realitat i es perd la visió crítica del que és realment ficció.

No obstant això, assenyala que els joves no són els únics a patir aquest problema, ja que els qui més pateixen FOMO són persones de qualsevol edat amb baix nivell de satisfacció en la seva vida i una autoestima molt feble.

AÏLLAMENT

Qui té aquesta síndrome està constantment enganxat al seu mòbil o a un dispositiu amb internet, i tem perdre's qualsevol comentari, qualsevol m'agrada a Instagram o Facebook, qualsevol video de TikTok o qualsevol trending topic de X (abans Twitter).

Segons el doctor Navalón, "el qui ho pateix pensa que si no respon immediatament en les xarxes o no està atent es perdrà coses importants i aquesta idea ja li provoca angoixa, així com estar retransmetent constantment què fa, on està, què s'ha posat, què li han dit". Es tracta així d'un comportament continu del matí a la nit que genera retrets de l'entorn per a deixar el telèfon a un costat, per la qual cosa la persona "es mostra malhumorada i irritable, i prefereix quedar-se sola o aïllar-se en la seva habitació abans que separar-se de la xarxa i perdre's alguna cosa".

COM EVITAR EL FOMO

Per a l'especialista, la solució davant d'aquest problema que pot provocar ansietat, depressió i augmentar encara més els problemes d'autoestima i frustracions que generen trastorns de conducta està a afrontar primer la causa que l'ha provocat. Una vegada detectada, és necessari treballar amb el pacient per tal de canviar els hàbits en l'ús del mòbil i adoptar un comportament "adequat, moderat i racional en la gestió de les xarxes, cuidar l'autoestima i centrar els esforços en el dia a dia per a trobar l'equilibri en el seu ús".

L'especialista comenta que "deixar les xarxes socials o tirar el telèfon mòbil no solucionarà gens realment, doncs les xarxes formen part de la nostra vida i encara que només sigui per treball, la majoria necessita utilitzar-les, per la qual cosa "la clau està a fer un consum moderat i racional".

A més, cal involucrar a la família en la solució del problema. Per al professional "s'ha d'educar amb l'exemple". De tal forma, que els pares han d'evitar publicar constantment el que fan en xarxes socials, contestar a l'instant missatges que no tenen cap urgència, i a casa fomentar les reunions en família sense cap tipus de dispositiu. És important recordar als pares que el contacte humà resulta fonamental per al desenvolupament dels més petits i els adolescents.