Totes les novetats que incorporarà WhatsApp aquest 2020

La forma de comunicar-se a través dels dispositius mòbils va canviar per complet fa 10 anys amb el naixement de WhatsApp. L'aplicació de missatgeria instantània més popular del món, amb diversos centenars de milions d'usuaris actius, va fer caure les barreres de pagament i extensió que hi havia amb els SMS.

Des de llavors, són moltes les actualitzacions que ha incorporat WhatsApp, com per exemple impedir que t'incloguin en grups sense permís. Per a aquest 2020, l'aplicació suma unes quantes novetats més.

Una d'elles és que permetrà escoltar les notes de veu sense necessitat d'entrar al missatge. WhatsApp ja donava l'opció de llegir i respondre els missatges des de la pantalla de notificacions, però no es podien reproduir els àudios.

També serà possible fer cerques avançades en les converses per trobar un missatge, foto o vídeo en concret sense sortir de WhatsApp. Per aconseguir-ho, l'app s'integrarà amb serveis com Google Imatges i incorporarà un sistema de rastreig, així com un historial amb les últimes recerques de l'usuari.

WhatsApp continua treballant en el desenvolupament d'una "mode fosc" i, encara que aquest encara no es troba disponible per als usuaris, l'aplicació prepara una funció amb la qual aquesta mode es podrà activar de forma automàtica. Està especialment pensat per estalviar bateria. Però no només això. També permetrà que l'usuari adapti millor la seva visió en un espai en el que es té poca llum, com pot ser mentre es consulta al llit.

Així mateix, l'aplicació avança en la funció que permetrà enviar missatges que s'eliminin per si sols després d'un temps determinat. WhatsApp va donar a conèixer aquesta possibilitat d'autodestrucció, coneguda com 'missatges que desapareixen', l'octubre passat. L'usuari podrà seleccionar que els seus missatges s'esborrin automàticament en períodes determinats: una hora, un dia, una setmana, un mes o un any.

Les novetats no queden aquí. WhatsApp s'ha fixat en dos aspectes d'Instagram. El primer és que tindrà filtres de fotos. Més concretament, incorporarà un efecte bumerang a les imatges que permetrà reproduir vídeos curts en bucle i fotografies en format GIF.

I el segon és que WhatsApp permetrà que els usuaris s'identifiquin a través de codis QR, que possibilitarà afegir nous contactes a l'agenda sense necessitat de conèixer el seu número de telèfon.

L'última novetat és el navegador d'internet que hi haurà dins el propi WhatsApp, que permetrà obrir enllaços compartits en les converses sense abandonar l'entorn de l'aplicació (cosa que ja es pot fer a Telegram).