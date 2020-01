Amazon prepara un sistema per a pagar amb el palmell de la mà

Amazon està treballant en un sistema perquè els usuaris de targetes de crèdit puguin pagar en botigues utilitzant el palmell de la seva mà, segons ha informat aquest dissabte The Wall Street Journal (WSJ).El diari, que cita a fonts coneixedores del projecte, explica que el gegant tecnològic planeja oferir aquests terminals a cafeteries, restaurants de menjar ràpid i altres negocis on els clients realitzen operacions de manera repetida.Segons The Wall Street Journal, el pla està encara en fases inicials i Amazon no ha volgut fer cap comentari sobre aquest tema.

Igual que altres grans tecnològiques, la companyia fundada per Jeff Bezos està tractant d'expandir la seva presència en l'àmbit financer i amb aquesta iniciativa podria competir amb sistemes de pagament en el mòbil com els d'Apple i Google.Segons el WSJ, Amazon va començar recentment a treballar amb Visa per a provar transaccions en aquests nous terminals i està en converses amb Mastercard.

Al principi, el sistema requeriria als clients vincular la seva targeta de dèbit o crèdit a les seves mans, alguna cosa que podrien fer en els propis terminals instal·lats a les botigues.Una vegada registrats, podrien pagar per les seves compres únicament escanejant el palmell de la seva mà en la caixa.Amazon, segons recorda el diari, va registrar recentment una patent per a un sistema de "identificació biomètrica sense contacte" que inclou un "escàner que genera imatges de la palma de l'usuari".



Possibles problemes

Segons el WSJ, les empreses de targetes de crèdit han expressat la seva preocupació pel possible ús fraudulent del sistema, per exemple en vincular una mà a una targeta robada, i volen saber com un mateix client podria registrar més d'una targeta i després triar entre elles a l'hora de pagar.