Fer servir targetes de crèdit caducades per comprar en línia, la nova tècnica dels estafadors

Els ciberestafadors poden fer servir números de targetes de crèdit caducades per fer compres per Internet i enviar els productes a l'adreça del titular de la targeta per després recollir-los, en principi sense que se n'adoni d'aquesta estafa.

Les targetes bancàries afegides pels usuaris a qualsevol plataforma per fer compres en línia, com per exemple Amazon, poden veure's compromeses fins i tot si estan caducades.

Això es deu al fet que si un comerciant té un acord amb un emissor de targetes i accepta arriscar-se, "poden donar-los llum verda per fer servir targetes que tècnicament no es consideren vàlides", segons ha explicat l'expert en consum Clark Howard al portal especialitzat Life Hacker.

"El sistema està establert de manera que se sap que hi pot haver algun frau", ha assenyalat Howard, i ha afegit que el risc que s'assumeix és molt petit comparat amb la quantitat d'ingressos que pot tenir una pàgina web en permetre compres de clients que no han actualitzat la seva informació de pagament.

A més, Howard ha recalcat que les persones que participen en aquestes estafes per Internet "generalment saben quines companyies estan disposades a assumir el risc, com Amazon, i quines no".

Un cop l'estafador troba una targeta caducada que funciona, fa una comanda al nom del titular i restreja cada pas del paquet. Quan arriba, l'estafador o un dels seus aliats recollirà la comanda. No obstant això, si arriben es despiten, els usuaris titulars de la targeta començaran a rebre productes que no han mercat.

Aquest frau és semblant a un conegut com 'brushing', pel qual un venedor online extern d'una plataforma com Amazon compra els seus propis productes a través de comptes de compradors falses, mentre els productes s'envien a una direcció real. Després, el venedor escriu una ressenya positiva sobre el seu article des del compte del comprador fals, però sota la marca de 'compra verificada'. Amb aquesta tècnica, pot impulsar la seva classificació.

Per evitar aquest tipus de fraus, els experts recomanen, com explica Howard, fer servir una única targeta de crèdit per fer tots els pagaments per Internet, perquè permet rastrejar més fàcilment les compres i qualsevol activitat sospitosa.

Així mateix, recomanen fer servir un programa que ofereixi números de targeta de crèdit d'un únic ús per cada vegada que es faci una compra per Internet. D'aquesta manera, tot i que el número de la targeta es vegi compromès, serà inútil per a l'estafador.

Finalment, aconsellen col·locar una càmera a la porta de l'habitatge o al lloc on es deixin les comandes que fan a través d'Internet per ajudar a les autoritats a capturar lladres i estafadors.