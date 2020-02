L'app que permet configurar missatges automàtics a WhatsApp perquè ningú et molesti

A mesura que WhatsApp s'ha anat democratitzant i convertint-se en una aplicació també utilitzada en l'àmbit professional, els límits amb la vida personal s'han anat fent més difusos.

Si només disposes d'un número de telèfon per a l'eina de xat i el fas servir tant per a assumptes de la teva vida privada com del teu àmbit laboral, et resultarà freqüent rebre missatges de caps, companys, clients, proveïdors a hores intempestives o fins i tot en caps de setmana o dies de baixa o vacances. Sembla que hàgim d'estar connectats sense descans amb l'excusa que portem el telèfon intel·ligent a la butxaca o no el deixem anar de la mà.

Podem 'abaixar la persiana' en l'app de missatgeria instantània? Podem fer que ningú ens molesti a WhatsApp quan volguem desconnectar? És possible no contestar sense que altres se sentin ignorats? Pots aconseguir-ho fàcilment, i sense destinar-hi gaire temps.

Afortunadament, hi ha fórmules per configurar un missatge predefinit o resposta automàtica com la que es pot preparar per endavant en els correus electrònics quan s'agafen vacances. Una aplicació mòbil anomenada WhatsAuto ho fa possible.

Només per a Android



En primer lloc, cal advertir que WhatsAuto només està disponible per a telèfons Android. Un cop instal·lada l'app des de Google Play accediràs una pantalla principal molt intuïtiva. En el primer apartat hi ha una opció perquè triïs si vols activar les respostes automàtiques o no.

WhatsAuto et facilita la feina, donant-te a escollir entre diferents missatges predefinits, tan concisos com "No puc parlar ara" o "Estic conduint, t'envio un missatge més tard". No obstant això, pots escriure les respostes personalitzades que vulguis amb l'editor de l'aplicació.

L'app és molt completa i pots configurar respostes automàtiques en tots els casos o només en algunes situacions particulars. Per exemple, pots programar-lo quan rebis missatges de WhatsApp que continguin certes paraules clau o expressions exactes. Hi ha l'opció de que facis servir Google Sheet perquè creus els teus missatges de resposta personalitzats i els sincronitzis amb aquesta aplicació.

També tens l'oportunitat d'enviar un missatge de benvinguda quan algú t'escrigui per primera vegada. Això pot resultar-te molt útil si tens un negoci o empresa.

Quan estàs off ... només per a alguns



Si fas servir WhatsApp tant per a temes personals com professionals, és normal que vulguis que aquests missatges predefinits no els 'saltin' a tots els teus contactes o que només els apareguin a certes persones.

Amb WhatsAuto tens diferents possibilitats, segons les teves necessitats o preferències. Si marques 'Tothom', les respostes predefinides arribaran a tots aquells que t'escriguin. Amb l'opció 'La meva llista de contactes' pots seleccionar els contactes concrets als quals avisar de la teva absència.

Marcant 'Excepte la meva llista de contactes' estàs decidint que les respostes automàtiques només els sorgeixin a aquells que no tinguis a la teva agenda i t'escriguin durant el teu període de desconnexió.

Finalment, també pots triar un procés similar per als grups. Vols advertir de la teva indisposició a tots els grups, només a alguns grups en particular o potser a tots els teus contactes excepte a la llista de grups?

Respostes per a tot



WhatsAuto t'ofereix més possibilitats, com configurar el temps de resposta intel·ligent. Pots triar entre respondre de manera contínua a la mateixa persona, esperar diversos segons per a la pròxima resposta o respondre una única vegada.

La tercera pestanya que apareix a la part superior està dedicada a les Estadístiques. El programari realitza un seguiment perquè puguis saber quants missatges de resposta automàtica ha enviat.

Al marge de totes aquestes funcionalitats, l'aplicació compta amb un 'mode fosc' perquè estalviïs bateria i seguretat. Per protegir-la de mirades perverses pots bloquejar-la usant el mateix PIN, contrasenya o patró que ja tens per mantenir fora de perill el telèfon i els seus continguts.

El programari està disponible en 17 idiomes diferents.